Sebastián Yatra celebra la victoria de Colombia cantando ‘Superestrella’, la canción de Aitana dedicada a Plex

La victoria de Colombia en el Mundial ante Uzbekistán (3-1) alegró a todos los hinchas cafeteros. Entre los aficionados que presenciaron el encuentro en el Estadio Azteca se encontraba un rostro conocido: el cantante Sebastián Yatra.

Poco después del triunfo, el artista internacional subió a sus redes sociales un vídeo que se ha vuelto viral rápidamente. El cantante, eufórico y rodeado de amigos, canta a todo pulmón la canción "Superestrella", el single de la cantante Aitana dedicado a Plex y que es un himno que suena en todas las discotecas de España.

La reacción de los usuarios tras ver a Sebastián Yatra cantando "Superestrella"

Muchos usuarios en redes sociales no se han tomado bien el vídeo del colombiando y han reaccionado al vídeo: "Aitana, cuando vea esto" o "Mañana te cantas 6 de febrero máquina", comentaban algunos de ellos sorprendidos. El vídeo acumula cerca del medio millón de reproducciones en TikTok, 50.000 likes y casi 2.000 comentarios.

Lo que es cierto es que Aitana y Yatra estuvieron juntos hasta agosto de 2024, fecha en la que se confirmó la ruptura. Desde entonces, ambos se han tirado indirectas en diferentes entrevistas o podcast. Incluso, Aitana habló de su relación en el momento confesionario con Rosalía en Madrid.

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Este cruce de indirectas ha hecho que muchos usuarios ya pidan a Ibai una sugerencia: "Próxima velada: Plex vs Yatra". El pique está asegurado...