Sevilla impulsa su modelo de ciudad inteligente con la instalación de cabinas multifunción en 20 centros deportivos municipales
Las cabinas inteligentes CabinPaq ofrecerán wifi gratuito, información en tiempo real, medición de la calidad del aire, recarga de dispositivos móviles, paquetería y cámaras de seguridad, entre otros servicios
El Ayuntamiento de Sevilla está finalizando la instalación de cabinas inteligentes multifunción CabinPaq en veinte centros deportivos municipales, una actuación que se enmarca en el objetivo de mejorar y modernizar las instalaciones de la ciudad y que se alinea con los parámetros de las smart city.
Habrá en total veinte CabinPaq, y ofrecerán servicios de carácter gratuito para los sevillanos: acceso a wifi 5G, teléfono público gratuito en caso de emergencia, una estación meteorológica con datos en tiempo real, medición de los parámetros para evaluar la calidad del aire, posibilidad de recarga de dispositivos móviles, punto de información, entrega y recogida de paquetería, medición del nivel de ruido y rayos UV, y cámaras de seguridad, entre otros.
Mejorar y modernizar las instalaciones municipales
La delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, asegura que “este nuevo servicio público se enmarca en el compromiso de este equipo de gobierno por mejorar y modernizar las instalaciones municipales, para que todos los ciudadanos tengan acceso a unos centros deportivos de calidad”.
“La instalación de los CabinPaq supone un salto de calidad en el servicio público que se presta en las instalaciones deportivas municipales, ya que todos los sevillanos tendrán acceso inmediato y gratuito a información, datos, servicios y prestaciones que cada vez utilizamos más en nuestro día a día”, ha añadido.
Además, estas cabinas refuerzan la seguridad ciudadana, ya que cuentan con teléfono gratuito para avisos a emergencias, policía local, policía nacional, guardia civil, atención a la violencia de género, cancelación de tarjetas de crédito, cámaras de seguridad y posibilidad de informar de los avisos del Cecop.
La implantación de este nuevo servicio público en los centros deportivos municipales se realizará sin coste para el consistorio, gracias al convenio suscrito entre el IMD y la entidad Inteligencia Urbana SLU, desarrolladora del sistema CabinPaq, y que tiene una vigencia de cuatro años.
Implantación progresiva
El primero en entrar en funcionamiento ha sido este miércoles el que está situado en el Centro Deportivo Tiro de Línea; tras él, se conectarán en de la instalación del Parque de los Príncipes y el del Centro Deportivo San Pablo, hasta poner todos en servicio durante el mes de junio.
Los CabinPaq restantes se ubicarán en los centros deportivos Bellavista, Ifni, Pino Montano, Remo Guadalquivir 86, San Jerónimo, Vega de Triana, Mar de Plata, Polígono Sur, Hytasa, Rochelambert, La Doctora, Amate, Alcosa, Sendai y Torreblanca, y en los centros de actividades náuticas Telecabina y Triana.
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