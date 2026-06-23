Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de junio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 23 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 23 de junio de 2026 y ha correspondido al número XXXXXXXXXXXXXXX con la serie XXXX.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
- La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
- Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresos
- La Junta de Andalucía aprueba un macrocontrato de seguridad: 1.000 millones de euros para vigilar San Telmo, las consejerías o la Alhambra
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- Los dos chiringuitos de Algeciras que visita Malú en cada viaje a Cádiz: 'Me muero por ir, sentarme y ver a mi hija jugar en la arena
- Eclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximo
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación