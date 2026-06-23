WhatsApp estrena un nuevo indicador que sorprende a miles de usuarios

WhatsApp sigue trabajando en nuevas funciones para mejorar la experiencia de uso de sus millones de usuarios. Entre las novedades que ya se están probando destacan dos cambios especialmente visibles: la llegada del diseño Liquid Glass a la pantalla de chat en iPhone y un nuevo punto verde que permitirá identificar con más rapidez qué contactos están conectados.

El rediseño Liquid Glass afectará principalmente a la interfaz de los chats en iOS. La barra inferior, desde donde se escriben los mensajes, pasará a verse como un elemento flotante con efecto translúcido, mientras que la barra superior también adoptará una apariencia más transparente. El objetivo es que WhatsApp se integre mejor con el nuevo lenguaje visual de iOS 26 y ofrezca una experiencia más moderna, fluida y limpia.

Para el usuario, este cambio no modificará la forma de enviar mensajes, audios, fotos o archivos. La aplicación funcionará igual, pero visualmente será más ligera y dinámica. El principal beneficio será una pantalla de conversación menos cargada y más coherente con el diseño actual del iPhone.

A esta renovación se suma otra función en pruebas: un pequeño indicador luminoso verde sobre la foto de perfil de los contactos que estén conectados en tiempo real. Esta novedad, detectada en una versión beta de WhatsApp para Android, recuerda al sistema que ya utilizan otras plataformas de Meta como Instagram o Messenger.

Hasta ahora, para saber si una persona estaba en línea era necesario entrar en la conversación y comprobar si aparecía el aviso bajo su nombre. Con este punto verde, WhatsApp busca que esa información sea más rápida y visible. Eso sí, la función respetará la privacidad de cada usuario: el indicador solo aparecerá si esa persona permite que otros vean su estado de conexión.

Por el momento, este punto verde se está probando en la pantalla de información del chat, es decir, en el apartado que aparece al tocar el nombre o la foto de perfil de un contacto. No estará visible, al menos inicialmente, en la lista general de conversaciones ni dentro del chat habitual.

Esta novedad forma parte de un proyecto más amplio conocido como Contacts hub o centro de contactos, una futura sección que agruparía a los contactos más activos o recientes y permitiría ordenarlos por nombre o disponibilidad. Aunque esta herramienta todavía está en desarrollo, WhatsApp ya estaría preparando algunos de sus elementos visuales.

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En cuanto a su llegada masiva, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial. Tanto Liquid Glass como el nuevo indicador verde se están desplegando primero entre usuarios beta y grupos limitados. Si las pruebas avanzan sin problemas, lo más probable es que ambas novedades lleguen de forma progresiva durante las próximas semanas o meses.