Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 25 de junio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este jueves 25 de junio de 2026
Este jueves 25 de junio de 2026 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 1, 4, 11, 16, 17, 38. El número del sueño es el 1.
Cómo se juega al euroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
- La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
- Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
- La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
- Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
- El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
- La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas
- Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones