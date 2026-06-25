La influencer sevillana Anabel Domínguez camina cinco años después en ‘El Hormiguero’ gracias a un exoesqueleto: “Muchas personas soñamos con esto”

Hay imágenes que quedan guardadas en la historia de televisión. Eso ocurrió este martes en El Hormiguero, uno de los programas más seguidos del prime time televisivo, cuando Anabel Domínguez consiguió levantarse de su silla y dar varios pasos en el plató de Antena 3 tras varios años sin poder caminar.

La creadora de contenido, conocida en redes sociales como ‘No soy lo que ves’, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida gracias a la ayuda de un exoesqueleto robótico, que le permitió ponerse en pie y avanzar ante la mirada emocionada del público y de Pablo Motos.

Cinco años después, Anabel vuelve a caminar

Anabel, sevillana de nacimiento y onubense de adopción, acumula más de 134.000 seguidores en redes sociales, donde se ha convertido en una voz reconocible en la visibilización de la discapacidad. Su forma de contar la vida, sin filtros innecesarios y con mucho sentido del humor, ha hecho que miles de personas encuentren en ella una referente.

El momento llegó cuando Pablo Motos presentó el reto en pleno directo. “Cinco años después, va a volver a levantarse”, avanzó el presentador antes de que Anabel probara el dispositivo. Ella no ocultó los nervios: “Estoy nerviosísima. Tengo la boca pastosísima”, reconoció segundos antes de ponerse en pie.

Gracias a Atalante X, un exoesqueleto desarrollado por la compañía Wandercraft, Anabel pudo levantarse y caminar de nuevo. La máquina permite a personas con movilidad reducida realizar una marcha asistida, manteniendo el equilibrio sin necesidad de muletas. En su caso, el momento fue especialmente simbólico: volvía a dar pasos tras cinco años.

La emoción se apoderó del plató cuando Anabel consiguió incorporarse. “Es increíble, no puedo explicarlo con palabras”, dijo visiblemente emocionada. Después, añadió una reflexión que resumió la importancia de este avance para muchas personas: “Esto es el futuro y es el presente”.

“Muchas personas soñamos con esto”

Anabel, que padece una distrofia muscular de cintura, una enfermedad que provoca una debilidad progresiva, explicó en el programa lo que suponía para ella vivir ese instante. Habló de autonomía, de capacidades que se pierden y de la esperanza que abre la investigación cuando la tecnología se pone al servicio de las personas.

La creadora de contenido quiso subrayar que este tipo de avances no deben verse como algo lejano o inalcanzable. Para ella, dispositivos como el que utilizó en directo representan una oportunidad real para mejorar la rehabilitación y también el estado emocional de quienes atraviesan procesos de pérdida de movilidad.

“Tengo esperanza en poder volver a conseguir esa autonomía”, expresó Anabel tras caminar con el exoesqueleto. Una frase que conectó con el mensaje que lleva años defendiendo en redes: una persona con discapacidad es mucho más que aquello que se ve a primera vista.

Una vida dedicada a normalizar la discapacidad

Para quienes la siguen desde hace años, la escena tuvo un significado especial. Anabel no apareció de repente por una historia emocionante de televisión. Detrás hay años de trabajo, de charlas, de contenido, de activismo, de prejuicios y de una manera muy personal de explicar que la discapacidad no resta valor, ni talento, ni ganas de vivir.

Noticias relacionadas

Este miércoles, en horario de máxima audiencia, Anabel Domínguez volvió a lanzar el mismo mensaje que lleva años defendiendo en redes: no soy lo que ves. Y esta vez lo hizo caminando.