Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colonOficial: Dani Ceballos rescinde con el Real Madrid tras nueve años y pasa a ser agente libreTres fallecidos y tres heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y BurguillosEl SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selecciónMatalascañas prueba una ducha de pago en la playa: 30 céntimos por minuto para quitarse la arenaEl presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
instagramlinkedin

Sorteos

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 26 de junio de 2026

Eurojackpot.

Eurojackpot. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 26 de junio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 17, 25, 35, 39, 41 con los soles 5 y 9.

El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.

Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.

Noticias relacionadas

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026
  2. El presidente de RTVE pide perdón por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: “Fue un gran error. El acento andaluz es riqueza”
  3. Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
  4. Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: 'Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz
  5. Dos fallecidos y cuatro heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos
  6. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 25 de junio de 2026
  7. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  8. Una treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en vilo

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 27 de junio de 2026

Euromillones y Bonoloto: Resultado de los sorteos de este viernes 27 de junio de 2026

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Carboneras anular la licencia del Algarrobico en un plazo máximo de 20 días

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD)

VÍDEO | 'La más grande' - Tráiler oficial (HD)

Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

Oficial: Dani Ceballos rescinde con el Real Madrid tras nueve años y pasa a ser agente libre

Oficial: Dani Ceballos rescinde con el Real Madrid tras nueve años y pasa a ser agente libre

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de junio de 2026

Más Formación Profesional para "retener el talento" en la industria de Sevilla:: "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario"

Más Formación Profesional para "retener el talento" en la industria de Sevilla:: "Una obra no necesita siete ingenieros y dos albañiles, más bien al contrario"
Tracking Pixel Contents