Activan un canal especial para ayudar a los andaluces afectados por los terremotos en Venezuela

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario de atención para asistir a los andaluces afectados por los terremotos registrados en Venezuela y facilitar la comunicación con sus familiares mediante un teléfono y un correo electrónico específicos.

La Junta de Andalucía ha activado un Dispositivo Específico de Atención (DEA) para prestar asistencia a los ciudadanos andaluces que puedan haberse visto afectados por los terremotos registrados en Venezuela el miércoles 24 de junio.

La medida se adopta en el marco de la activación de la Comisión Interdepartamental de Ayuda Humanitaria ante Emergencias Internacionales y busca facilitar la localización de personas, la atención a las familias y la coordinación con las autoridades españolas y venezolanas.

Canales de atención

Los ciudadanos podrán contactar con el dispositivo a través del teléfono 0034 616 870 143.

También se ha habilitado el correo electrónico andaluciaconvenezuela@juntadeandalucia.es para gestionar las comunicaciones relacionadas con esta emergencia.

La Junta solicita utilizar estos canales únicamente cuando se trate de andaluces que se encuentren en las zonas afectadas, de familiares que no hayan podido contactar con ellos o de personas que dispongan de información relevante que pueda facilitar su localización.

Para agilizar las gestiones, recomienda aportar, siempre que sea posible, datos como el nombre y apellidos de la persona afectada, su fecha de nacimiento, el municipio andaluz de procedencia, el lugar donde se encontraba en Venezuela, los datos de contacto, la fecha de la última comunicación y cualquier otra información que ayude a identificar su situación.

Protocolo de actuación

Una vez recibida cada comunicación, la Junta de Andalucía registrará el caso de forma individualizada y mantendrá contacto directo con la persona afectada o con su familia.

Además, coordinará las actuaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Embajada de España y el Consulado General correspondiente, así como con el resto de autoridades competentes.

El Gobierno andaluz también facilitará información actualizada a las familias conforme sea confirmada por los canales oficiales y hace un llamamiento a utilizar estos medios con responsabilidad, evitando difundir información no contrastada.

Por último, la Junta ha trasladado su solidaridad con las víctimas y sus familias y ha reiterado su compromiso de acompañar y asistir a los andaluces que puedan haberse visto afectados por esta emergencia.