Asteroide 1997 NC1: a qué hora pasará hoy cerca de la Tierra y cómo verlo desde España

Hoy, 27 de junio de 2026, hacia el mediodía, un enorme asteroide pasará de visita cerca de nuestro planeta. Se trata del asteroide conocido como 1997 NC1, y sus dimensiones son imponentes: los expertos calculan que tiene un diámetro de entre 0,75 y 1,65 kilómetros. Para que te hagas una idea, ¡podría ser más grande que el núcleo urbano de muchos de los pueblos de cualquier comarca española!

pasará a "algo más de 2,5 millones de kilómetros". Esto equivale a unas 6,6 veces la distancia a la Luna, no casi siete.

Aunque pueda sonar a argumento de película de catástrofes, no hay motivo para preocuparse. El 1997 NC1 pasará a algo más de 2,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Eso significa que estará a unas 6,6 veces de la distancia que nos separa de la Luna. Sin embargo, en términos espaciales, esto es considerado un "vuelo cercano", y es un evento inusual para una roca de ese tamaño. De hecho, no volverá a acercarse tanto hasta el año 2133. El de hoy es el acercamiento más íntimo a la Tierra que hace este asteroide en los últimos 400 años! Desde principios del siglo XVII no lo teníamos tan cerca.

Una oportunidad de oro para los científicos

Para la comunidad astronómica, este paso cercano es como un regalo llovido del cielo. A pesar de que el asteroide lleva siendo estudiado desde su descubrimiento en 1997, todavía existen dudas sobre sus características exactas, como su tamaño preciso o la cantidad de luz que refleja. Para despejar estas incógnitas, los investigadores, incluido el equipo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, utilizarán potentes radares para "bombardearlo" con ondas y obtener una imagen mucho más clara de su composición y forma.

Debido a su distancia y a la velocidad de 32.000 kilómetros por hora a la que viaja, no será visible a simple vista. Sin embargo, los aficionados a la astronomía que cuenten con un telescopio mediano o prismáticos potentes podrán distinguirlo como un pequeño punto de luz moviéndose entre las estrellas. Eso sí, desde el hemisferio norte (incluyendo España) solo será visible durante la fase de aproximación, antes de que alcance su punto más cercano a la Tierra.

Trayectoria del asteroide 1997 NC1. — / © Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra/ Agencia Espacial Europea (ESA)

Cuándo y cómo seguir su rastro desde España

El momento de máxima aproximación del asteroide 1997 NC1 será este sábado a las 13:14 (hora peninsular española). Al producirse a plena luz del día y por su enorme distancia, no podrá verse a simple vista, pero las noches de serán clave para intentar observarlo desde nuestro país en diferentes momentos de su aproximación.

Si quieres intentar cazarlo, apunta estos consejos: Equipo necesario: Necesitarás un telescopio pequeño (de al menos 10-15 centímetros) o unos buenos prismáticos astronómicos para distinguirlo como un punto de luz moviéndose entre las estrellas.

Necesitarás un telescopio pequeño (de al menos 10-15 centímetros) o unos buenos prismáticos astronómicos para distinguirlo como un punto de luz moviéndose entre las estrellas. Mejor momento: Aunque el punto de máxima aproximación es a mediodía del sábado (cuando la luz del sol nos impide verlo), el asteroide mantiene su máximo nivel de brillo visual durante varios días. La mejor oportunidad para intentar localizarlo es la noche de este sábado 27, aunque seguirá siendo visible para los telescopios durante toda la próxima semana, hasta el 1 de julio.

Aunque el punto de máxima aproximación es a mediodía del sábado (cuando la luz del sol nos impide verlo), el asteroide mantiene su máximo nivel de brillo visual durante varios días. La mejor oportunidad para intentar localizarlo es la noche de este sábado 27, aunque seguirá siendo visible para los telescopios durante toda la próxima semana, hasta el 1 de julio. Cielo oscuro: El brillo de la Luna (casi llena) dificultará la observación, así que es indispensable alejarse de las ciudades y buscar cielos limpios y sin farolas.

¿Prefieres verlo desde el sofá?

Si no tienes telescopio o el tiempo no acompaña, hay una alternativa perfecta. La plataforma astronómica Virtual Telescope Project emitirá la aproximación del asteroide en directo a través de su web y su canal de YouTube.

Las emisiones comenzaron la noche del viernes, y continuarán la noche del sábado a partir de las 01:00 de la madrugada (hora peninsular española) para disfrutar del espectáculo espacial cómodamente desde casa.

Fuente: Levante - EMV