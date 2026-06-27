El primer premio de la Lotería Nacional toca en Sevilla, Córdoba y Almería tras el sorteo de este sábado 27 de junio

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 27 de junio ha dejado el primer premio en el número 33.478 dotado con 600.000 euros al número, lo que supone 60.000 euros por décimo. El primer premio de la Lotería Nacional ha estado muy repartido y ha caído en administraciones de varias provincias españolas.

En concreto, se ha vendido en Santa Marta de Tormes (Salamanca), en la carretera de Madrid, 68; en Utrera (Sevilla), en la calle Sevilla, 7, local 1; y en Roquetas de Mar (Almería), en la calle Silencio, 18.

También ha llegado a Mérida (Badajoz), en la calle Graciano, 24; a Barcelona, en la calle Malalts, 15; y a Borriol (Castellón), en la calle Ximen Pérez d’Arenós, 3.

En la provincia de Córdoba, el premio ha tocado por partida doble: en la capital, en la calle Isla Menorca, 2, local B, y en Fernán Núñez, en la calle Doctor Miguel Servet, 1.

Además, el primer premio se ha vendido en Ferrol (A Coruña), en la carretera de Castilla, 93; en Navas de San Juan (Jaén), en la calle Real, 2; en Arucas (Las Palmas), en la calle Poeta Pedro Lezcano; y en Ciempozuelos (Madrid), en la avenida del Consuelo, 13, esquina con calle Mayor, 38.

En total, el premio ha llegado a 12 puntos de venta repartidos por 11 provincias, con especial presencia en Andalucía, donde se ha vendido en Utrera, Roquetas de Mar, Córdoba, Fernán Núñez y Navas de San Juan.