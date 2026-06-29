Carola García de Vinuesa, reconocida con el Premio ACES-Margarita Salas por su avance en enfermedades autoinmunes
El galardón, que se entregará en Estocolmo, reconoce la trayectoria de la científica gaditana por sus investigaciones que abren nuevas vías para el diagnóstico y tratamiento del lupus.
Xuan Fernández
La inmunóloga gaditana Carola García de Vinuesa ha sido distinguida con el Premio ACES-Margarita Salas 2026 en la categoría de Ciencias Biomédicas por sus contribuciones al conocimiento y tratamiento de las enfermedades autoinmunes.
El galardón, que se entregará el próximo 18 de septiembre en Estocolmo, está impulsado por la Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES) y cuenta con el apoyo de la Fundación Margarita Salas, presidida por Lucía Viñuela, hija de la científica asturiana, junto con la Fundación Ramón Areces y la Embajada de España en Suecia. La fundación tiene como misión preservar y difundir el legado de Margarita Salas y promover la investigación científica.
El jurado ha reconocido la trayectoria de García de Vinuesa, directora adjunta de Investigación e investigadora principal en el Francis Crick Institute de Londres, por unas investigaciones que han transformado la comprensión de los mecanismos genéticos y celulares que regulan la respuesta inmunitaria. Sus hallazgos han permitido identificar procesos clave en el control de la producción de anticuerpos y han abierto nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento de precisión de enfermedades autoinmunes como el lupus.
Tras conocer la concesión del premio, la investigadora aseguró sentirse «profundamente agradecida y honrada» por un reconocimiento que, dijo, «también es el reflejo del apoyo, la colaboración y el trabajo de muchas personas a lo largo de los años».
García de Vinuesa quiso dedicar unas palabras a los pacientes con enfermedades autoinmunes, «en particular a las numerosas niñas y jóvenes con lupus», así como a los profesionales sanitarios que las atienden. «Mi equipo y yo nos sentimos privilegiados de poder contribuir a comprender mejor el origen de estas enfermedades y avanzar hacia tratamientos más específicos y eficaces», afirmó.
Los Premios ACES-Margarita Salas celebran este año su sexta edición. Nacieron en 2021 para reconocer la labor de investigadores españoles con una trayectoria de impacto internacional y toman como referente la figura de Margarita Salas (Canero, Valdés, 1938-Madrid, 2019), una de las científicas más influyentes de la historia de España y pionera de la biología molecular. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la capital sueca.
Fuente: La Nueva España
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