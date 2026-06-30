Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de junio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 30 de junio de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 30 de junio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 12, 19, 34, 44, 50 con los soles 3 y 8.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo
- Alexis Morante, director de 'La más grande', serie sobre Rocío Jurado: 'No he tenido líneas rojas con Rocío Carrasco
- La Hermandad Matriz cambia la regulación del Rocío: así afecta a las hermandades dentro y fuera de España
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de junio de 2026
- El Sevilla FC admite el error en el trato a la familia del abonado fallecido pero no rectifica la sanción económica
- El Último de la Fila conquista Sevilla en el concierto más multitudinario de su gira
- El bar de Sevilla en el que las mujeres no pudieron entrar hasta los 80 y ahora lo regenta una de ellas: con tapas a 3,50 euros y su propio lagar
- Iván Rakitic, exjugador del Sevilla FC: 'Si encuentro un socio, me llevo los caracoles a Croacia