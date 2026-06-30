Ryanair revela las 10 rutas más baratas para viajar este verano desde España desde 19,99 euros

Ryanair presenta su Smart Travel Index con un ranking de rutas económicas desde aeropuertos españoles, que incluye opciones desde 19,99 euros y conexiones a distintos destinos europeos y del norte de África.

Ryanair ha presentado este lunes en España su Smart Travel Index, un ranking que reúne las diez rutas más económicas para volar durante la temporada de verano desde aeropuertos españoles. La selección incluye billetes a partir de 19,99 euros y busca facilitar escapadas y vacaciones a precios reducidos.

La compañía asegura que dispone de más de 715 rutas desde España hacia destinos de Europa y el norte de África durante la campaña estival, con conexiones desde numerosos aeropuertos del país.

Las diez rutas seleccionadas parten de nueve aeropuertos situados en seis comunidades autónomas. Entre las opciones con tarifas desde 19,99 euros figuran Valencia-Marrakech, Sevilla-Toulouse, Alicante-Marsella, Málaga-Tetuán, Palma de Mallorca-Pisa, Barcelona-Venecia, Tenerife-Agadir y Girona-Beni Mellal.

La lista se completa con las conexiones Ibiza-París Beauvais y Madrid-Bérgamo, ambas con billetes desde 21,99 euros.

Rutas más económicas

Según la aerolínea, la selección reúne destinos urbanos, de playa y culturales con el objetivo de ofrecer alternativas para distintos tipos de viaje durante el verano.

La compañía también sostiene que este índice refleja la amplitud de su red de conexiones desde España y su oferta de vuelos para la temporada estival.

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La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, afirma que la aerolínea mantiene su apuesta por ofrecer "las tarifas más bajas" junto con una red de rutas "cada vez más amplia", con el objetivo de que más viajeros puedan acceder a nuevos destinos y planificar sus vacaciones con mayor flexibilidad.