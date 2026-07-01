El fin del disco en la PlayStation crea el miedo en los usuarios: ¿qué ocurre si pierdes tu cuenta?

Sony ha anunciado el fin de la producción de discos físicos para los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028. La compañía ha comunicado la decisión a través de Sid Shuman, director sénior de Comunicaciones de Contenido de Sony Interactive Entertainment, en una publicación en el blog oficial de PlayStation.

Según explica la empresa, el cambio responde a la evolución de los hábitos de consumo y al avance del formato digital dentro de la industria del entretenimiento. A partir de enero de 2028, los nuevos juegos de PlayStation estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como en tiendas, pero ya no se fabricarán nuevos discos físicos para esos lanzamientos.

Qué pasará con los juegos físicos ya publicados

Sony ha querido aclarar que esta medida no afectará a los juegos que ya han salido al mercado en disco ni a aquellos que se publiquen en formato físico antes de enero de 2028. Es decir, los títulos ya editados en disco podrán seguir utilizándose con normalidad y la transición no supone la desaparición inmediata del catálogo físico existente.

La compañía defiende que se trata de una “dirección natural” para adaptarse a las tendencias de consumo, ya que, según Sony, la preferencia general por los medios digitales supera de forma notable a los discos físicos. El objetivo, sostiene, es concentrar recursos en nuevas formas de acceso a los juegos y mantener opciones de compra tanto en tiendas como en PlayStation Store.

El debate entre el disco y el formato digital

La decisión reabre el debate entre los defensores del formato físico y quienes ya han dado el salto al digital. Con un juego en disco, el usuario puede jugar, prestarlo a amigos, venderlo de segunda mano o conservarlo como parte de una colección física. También ofrece una sensación de propiedad más tangible, especialmente para quienes no quieren depender únicamente de una cuenta online.

El formato digital, en cambio, ofrece comodidad e inmediatez: no hace falta desplazarse, no hay riesgo de que el disco se rompa y el juego queda disponible en la biblioteca del usuario. Sin embargo, también tiene limitaciones claras: la compra queda vinculada a una cuenta, no se puede revender y cualquier problema de acceso, hackeo o bloqueo puede convertirse en un serio inconveniente para el jugador.

Un movimiento que llega en un momento delicado para PlayStation

El anuncio se produce en un contexto complicado para el mercado de consolas en Estados Unidos. El pasado mes de mayo dejó datos especialmente duros, según Circana, consultora especializada en análisis de consumo y ventas. PlayStation firmó su peor mayo en unidades vendidas desde el año 2000, mientras que Xbox registró su peor dato para ese mes desde que existe la marca. En comparación con mayo de 2025, las ventas de PS5 cayeron un 58%, mientras que las de Xbox Series bajaron un 12%.

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En el caso de PlayStation, la caída parece estar relacionada con las subidas de precio aplicadas en abril. En Estados Unidos, el aumento fue de 100 dólares para la consola estándar y de 150 dólares para PS5 Pro. En Europa, Sony también elevó el precio recomendado de PS5 Digital Edition hasta los 499,99 euros, mientras que el modelo con lector se mantuvo sin cambios y el lector de discos externo bajó hasta los 79,99 euros. En paralelo, Nintendo vivió un escenario muy distinto: Switch 2 fue la consola más vendida de mayo en Estados Unidos, tanto en unidades como en ingresos, y ya supera los 5,9 millones de unidades vendidas en su primer año en ese mercado.