Cuatro talleres gratuitos para conocer el impacto de la alimentación en el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla refuerza este mes de julio su apoyo a pacientes oncológicos y familiares con una nueva programación de talleres gratuitos sobre alimentación y nutrición, concebidos como herramientas clave para mejorar la calidad de vida durante y después del cáncer.

La agenda incluye cuatro sesiones online impartidas por la nutricionista Reyes Arias, en las que se abordarán distintos aspectos relacionados con la alimentación y el cáncer desde un enfoque basado en la evidencia científica, ofreciendo información rigurosa y recomendaciones prácticas adaptadas a las necesidades de cada persona.

Talleres online sobre alimentación y cáncer

Entre las actividades programadas destaca el taller La alimentación y el cáncer colorrectal, que se celebrará el 6 de julio, y en el que se analizarán los alimentos con efecto protector y aquellos cuyo consumo se recomienda limitar, facilitando pautas para mantener una alimentación saludable.

La programación continuará el 14 de julio con el taller Alimentación y cáncer de mama, una sesión centrada en las recomendaciones nutricionales para las personas con este tipo de cáncer, incorporando herramientas prácticas para favorecer el mantenimiento de un peso saludable a largo plazo.

Asimismo, el 22 de julio tendrá lugar el taller Alimentación durante los tratamientos oncológicos, orientado a ofrecer pautas nutricionales adaptadas a los posibles efectos secundarios y necesidades específicas de los tratamientos, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de un adecuado estado nutricional y mejorar su tolerancia.

La agenda de julio finalizará el 30 de julio con el taller Mitos y bulos en la alimentación y el cáncer, dedicado a desmontar falsas creencias y desinformación relacionada con la nutrición oncológica que circula a través de redes sociales, medios de comunicación y otros canales informales, proporcionando herramientas para tomar decisiones informadas y seguras.

Inscripción gratuita

Todos los talleres se desarrollarán en formato online, son completamente gratuitos y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener más información o reservar su plaza a través del teléfono 900 100 036.

Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa reforzando su compromiso con la atención integral a pacientes y familiares, promoviendo hábitos de vida saludables y ofreciendo recursos basados en el conocimiento científico para afrontar el cáncer con mayores garantías de bienestar y calidad de vida.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.