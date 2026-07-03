Salud
Cuatro talleres gratuitos para conocer el impacto de la alimentación en el cáncer
La Asociación Contra el Cáncer en Sevilla impulsa la alimentación saludable con una programación de talleres gratuitos en julio
La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla refuerza este mes de julio su apoyo a pacientes oncológicos y familiares con una nueva programación de talleres gratuitos sobre alimentación y nutrición, concebidos como herramientas clave para mejorar la calidad de vida durante y después del cáncer.
La agenda incluye cuatro sesiones online impartidas por la nutricionista Reyes Arias, en las que se abordarán distintos aspectos relacionados con la alimentación y el cáncer desde un enfoque basado en la evidencia científica, ofreciendo información rigurosa y recomendaciones prácticas adaptadas a las necesidades de cada persona.
Talleres online sobre alimentación y cáncer
Entre las actividades programadas destaca el taller La alimentación y el cáncer colorrectal, que se celebrará el 6 de julio, y en el que se analizarán los alimentos con efecto protector y aquellos cuyo consumo se recomienda limitar, facilitando pautas para mantener una alimentación saludable.
La programación continuará el 14 de julio con el taller Alimentación y cáncer de mama, una sesión centrada en las recomendaciones nutricionales para las personas con este tipo de cáncer, incorporando herramientas prácticas para favorecer el mantenimiento de un peso saludable a largo plazo.
Asimismo, el 22 de julio tendrá lugar el taller Alimentación durante los tratamientos oncológicos, orientado a ofrecer pautas nutricionales adaptadas a los posibles efectos secundarios y necesidades específicas de los tratamientos, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de un adecuado estado nutricional y mejorar su tolerancia.
La agenda de julio finalizará el 30 de julio con el taller Mitos y bulos en la alimentación y el cáncer, dedicado a desmontar falsas creencias y desinformación relacionada con la nutrición oncológica que circula a través de redes sociales, medios de comunicación y otros canales informales, proporcionando herramientas para tomar decisiones informadas y seguras.
Inscripción gratuita
Todos los talleres se desarrollarán en formato online, son completamente gratuitos y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener más información o reservar su plaza a través del teléfono 900 100 036.
Con esta programación, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa reforzando su compromiso con la atención integral a pacientes y familiares, promoviendo hábitos de vida saludables y ofreciendo recursos basados en el conocimiento científico para afrontar el cáncer con mayores garantías de bienestar y calidad de vida.
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.
Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.
Durante el 2025, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 88.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.
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