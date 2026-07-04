Cuatro comunidades autónomas, premiadas con los millones del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional
El primer, segundo y tercer premio del sorteo de este sábado han dejado importantes cantidades por décimo, además del premio especial de 20 millones vinculado a una fracción y serie concretas
El Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 4 de julio de 2026, ha dejado el primer premio en el número 70.334, dotado con 200.000 euros por décimo. El número ha sido vendido en Vecindario, en la provincia de Las Palmas, y en Pamplona, en Navarra.
Primer premio: 70.334
El 70.334 ha sido consignado en un punto de venta situado en la calle Bentejuí, 2, esquina con Primero de Mayo, en Vecindario, y también en la calle Monasterio de la Oliva, 58, en Pamplona. Además, el sorteo incluye un premio especial de 20 millones de euros a un solo décimo para el número del primer premio que coincida también con la fracción 1 y la serie 6.
PDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del 4 de julioPDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del 4 de julio
Segundo premio: 61.957
El segundo premio ha correspondido al número 61.957, premiado con 60.000 euros por décimo. Este número se ha vendido en Cunit, en la provincia de Tarragona, concretamente en la calle Costa Daurada, 17, local 1, en la urbanización Cunit Park; y en Barcelona, en la calle Camp Arriassa, 63.
Tercer premio: 45.794
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones ha sido para el número 45.794, dotado con 20.000 euros por décimo. En este caso, el número agraciado ha caído en Cartagena, en la provincia de Murcia, en un punto de venta situado en la Alameda San Antón, 5.
Reintegros del sorteo
Los reintegros del sorteo han sido los números 8, 0 y 4. Esto significa que los décimos terminados en cualquiera de esas cifras recuperan el importe jugado, es decir, 20 euros por décimo, al tratarse de un sorteo extraordinario con ese precio de participación.
- Estas son las notas de corte de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: Física y Matemáticas, la más alta con un 13,594
- Golpe al blanqueo de dinero del narco: detenidos varios grandes empresarios de la noche en Sevilla y Cádiz
- Pascual Llopis, el empresario de éxito detenido por la Guardia Civil: de dirigir Cayetanos del Puerto SL a fundar Puro Latino y ser Rey Melchor
- Pasan a disposición judicial ocho de los 11 detenidos por el supuesto lavado de dinero del narco en Sevilla y Cádiz
- La nueva calle Imagen tras las obras: más sombra con 60 árboles, espacio para el peatón y una plataforma para el tranvibús
- Las 150 medidas del pacto de PP y Vox en Andalucía: rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
- Consulta aquí las notas de corte de todas las universidades de Andalucía: Granada lidera el ranking
- Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”