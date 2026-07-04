Cuatro comunidades autónomas, premiadas con los millones del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 4 de julio de 2026, ha dejado el primer premio en el número 70.334, dotado con 200.000 euros por décimo. El número ha sido vendido en Vecindario, en la provincia de Las Palmas, y en Pamplona, en Navarra.

Primer premio: 70.334

El 70.334 ha sido consignado en un punto de venta situado en la calle Bentejuí, 2, esquina con Primero de Mayo, en Vecindario, y también en la calle Monasterio de la Oliva, 58, en Pamplona. Además, el sorteo incluye un premio especial de 20 millones de euros a un solo décimo para el número del primer premio que coincida también con la fracción 1 y la serie 6.

PDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del 4 de julio PDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional del 4 de julio

Segundo premio: 61.957

El segundo premio ha correspondido al número 61.957, premiado con 60.000 euros por décimo. Este número se ha vendido en Cunit, en la provincia de Tarragona, concretamente en la calle Costa Daurada, 17, local 1, en la urbanización Cunit Park; y en Barcelona, en la calle Camp Arriassa, 63.

Tercer premio: 45.794

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Vacaciones ha sido para el número 45.794, dotado con 20.000 euros por décimo. En este caso, el número agraciado ha caído en Cartagena, en la provincia de Murcia, en un punto de venta situado en la Alameda San Antón, 5.

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Reintegros del sorteo

Los reintegros del sorteo han sido los números 8, 0 y 4. Esto significa que los décimos terminados en cualquiera de esas cifras recuperan el importe jugado, es decir, 20 euros por décimo, al tratarse de un sorteo extraordinario con ese precio de participación.