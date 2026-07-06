Manuel Díaz ‘El Cordobés’, impactado por los terremotos en Venezuela: “El hotel en el que me quedé se ha caído entero”

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis han reaparecido públicamente en Sevilla después de unos días especialmente complicados para la familia por la situación que atraviesa Venezuela, país natal de la empresaria, tras los graves terremotos registrados el pasado 24 de junio. El matrimonio acudió al concierto de Juan Luis Guerra en Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrado en la Plaza de España, acompañado también por Alba Díaz, hija del torero y de Vicky Martín Berrocal.

El diestro reconoció ante las cámaras que la cita musical era un regalo de cumpleaños de Virginia, aunque este año no han tenido ánimo para grandes celebraciones. “Es uno de mis cantantes preferidos, un regalo que Virginia me quería hacer un poco por cumpleaños, aunque no lo hemos celebrado mucho porque hemos estado un poquito tristes con el tema de Venezuela”, explicó.

Manuel Díaz detalló que la familia de su mujer se encuentra bien, aunque atraviesa momentos muy duros por la magnitud de la tragedia. “Gracias a Dios está bien, pero lo están pasando muy mal y ha sido muy triste. A ver si las cosas se van arreglando poco a poco”, señaló el torero, visiblemente afectado.

“Virginia está triste porque es mucha impotencia”

El Cordobés no ocultó la emoción al hablar del país de su mujer, al que aseguró sentirse muy unido. “Virginia está triste porque la verdad que es mucha impotencia. Venezuela es un país fantástico, yo lo conozco bien, la gente de Venezuela son personas extraordinarias y el cariño que siempre me han demostrado a mí... Me siento como que soy de allí”, afirmó.

El torero recordó especialmente la zona de La Guaira, una de las más castigadas por los seísmos, y explicó que conoce bien el lugar porque en anteriores viajes llegó a alojarse allí con su hijo. “Me he quedado en un hotel a dormir que se ha caído entero. En ese hotel me quedé yo con mi hijo hace unos años cuando fuimos a Venezuela. Ese hotel ha desaparecido”, relató, todavía impactado.

Manuel Díaz hizo además un llamamiento para ayudar a los afectados y pidió atención internacional ante las necesidades más urgentes. “Lo único que podemos hacer es intentar ayudar desde aquí todo lo que podamos y colaborar con ellos”, expresó, antes de pedir a los gobiernos que miren “un poquito para esas tierras”, especialmente por los niños, las personas mayores y la falta de material médico.

La preocupación por el incendio en Guillena

A la preocupación por Venezuela se ha sumado en los últimos días otro sobresalto para la familia. Un incendio ha afectado a la zona de Guillena, en Sevilla, donde reside el entorno familiar del torero. Según explicó, las llamas llegaron a estar cerca de la casa de su madre, aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.

“Ha estado al lado de la casa de mi madre, que ha tenido la luz cortada incluso, pero no hay que lamentar ninguna pérdida humana. Lo material se repondrá”, comentó.

El diestro aprovechó para lanzar una reflexión sobre la importancia de relativizar los problemas y valorar lo esencial. “Vivimos pensando que somos inmortales y aquí estamos de paso. Lo que hay que procurar cada día es ser mejor persona y pensar que hay muchas personas que nos necesitan”, afirmó.

El estado de salud de su madre

Manuel Díaz también habló del estado de salud de su madre, que recientemente ha atravesado un problema médico. El torero aseguró que se encuentra bien y volvió a mostrar la admiración que siente por ella.

“Es una campeona, una guerrera. Ella está peleando, luchando, con mucho cariño. Nos da ánimos a todos. Está con su cabeza fuerte y demostrando una vez más que es una gran líder”, explicó.

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A pesar de los días difíciles, el torero y Virginia Troconis intentaron encontrar un pequeño respiro en una noche de música en Sevilla. Una reaparición marcada por la emoción, la preocupación por Venezuela y el deseo de ayudar a quienes peor lo están pasando.