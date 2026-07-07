El arzobispo de Rabat, Cristóbal López Romero, se aparta de sus funciones por una investigación de abusos sexuales
Cinco mujeres acusan al arzobispo de Rabat de presuntas agresiones sexuales, lo que ha llevado a la Iglesia católica a iniciar una investigación preliminar
El arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, anunció hoy que ha decidido “dar un paso atrás” y apartarse de sus funciones religiosas públicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales.
"No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual", afirmó López Romero en una breve declaración a EFE.
Investigación de la Iglesia católica
"Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero", señala en un comunicado de la Archidiocesis de Rabat. "Durante este período de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán", continúa el comunicado.
"Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", agrega el cardenal.
Denuncias contra el arzobispo de Rabat
Cinco mujeres han acusado al arzobispo de Rabat de supuestas agresiones sexuales, según una información de la agencia AFP producto de una investigación divulgada hoy martes.
El cardenal, de 74 años, insta en su comunicado a los católicos de Rabat a hablar del tema en las parroquias y remite al Servicio de Prevención de Abusos de la diócesis ante posibles denuncias.
López Romero, natural de Almería, se formó con los salesianos, estudió periodismo en Barcelona y estuvo destinado en Paraguay.
En 2017 fue nombrado arzobispo de Rabat por el papa Francisco, que dos años después le nombró cardenal.
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