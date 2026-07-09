Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 9 de julio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de julio de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 9 de julio y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número xxx; el segundo premio al xxx; los reintegros han sido los números x-x-x.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- La Junta de Andalucía pide no bañarse en dos playas de Punta Umbría y Matalascañas: estas son las zonas afectadas y los motivos
- Fallece por un accidente doméstico Anastasio Pineda, director del IES Jacarandá y presidente de la asociación de directores de Andalucía
- El Distrito Nervión vota a favor de paralizar el proyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán y pide al Sevilla que presente otro que tenga el respaldo vecinal
- Ángel Haro fija un tope a la construcción del estadio del Betis: 'Queremos que el nuevo Benito Villamarín no pase de 180 millones de euros
- Luz verde para el nuevo proyecto para conectar Santa Justa con el Aeropuerto: la nueva conexión ferroviaria de Sevilla tardará 11 minutos y pasará por Alcosa
- Expertos alertan del aumento de cucarachas en Sevilla por el calor y de cómo evitarlas: 'Pueden entrar por desagües y bajantes
- Tanxugueiras, Los Planetas, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela protagonizan el cartel de la nueva edición del Festival del Patio + Metrópolis
- La mezquita del Polígono Sur está diseñada por Vázquez Consuegra y tendrá un minarete de 30 metros de altura