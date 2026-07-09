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Sigue el directo "El evento para las empresas en expansión: Conoce el ecosistema empresarial que impulsa la innovación y las alianzas desde Canarias"

El evento, organizado por Proexca y el Gobierno de Canarias con la colaboración de El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, se hoy jueves 9 de julio en el espacio Exploraterra de Sevilla

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El espacio Exploraterra de Sevila, acoge por segundo año consecutivo un evento para presentar la oferta de Canarias como destino inmejorable para potenciar el desarrollo de empresas y su inversión. Organizado por Proexca y el Gobierno de Canarias, en colaboración con El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica. El objetivo de este evento es conocer de primera mano las necesidades de las empresas en fase de expansión y que conozcan las oportunidades que ofrecen las islas como hub de negocios para empresas de sectores estratégicos como las TIC, la innovación, el audiovisual, la animación, los videojuegos y la industria aeroespacial, especialmente aquellas en fase de expansión.

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