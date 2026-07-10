En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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Fuente: El Periódico

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.