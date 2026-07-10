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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas"
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.
El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.
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