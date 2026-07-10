La Lotería Nacional reparte premios millonarios en seis provincias andaluzas y 33 municipios de España

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 9 de julio ha repartido sus dos premios en 33 localidades de España, con puntos de venta agraciados en las provincias andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. El primer premio ha correspondido al número 56.177, dotado con 300.000 euros por número, mientras que el segundo ha recaído en el 35.934, premiado con 60.000 euros por número.

El primer premio llega a Cádiz, Córdoba y Málaga

El primer premio de la Lotería Nacional del jueves 9 de julio ha sido para el número 56.177, dotado con 300.000 euros por número, equivalentes a 30.000 euros por décimo.

En Andalucía, el número ha sido vendido en Rota (Cádiz), en un establecimiento situado en la calle Aviador Durán, número 8; en El Carpio (Córdoba), en la plaza de la Constitución, número 6; y en dos localidades de la provincia de Málaga: La Cala del Moral, en el centro comercial Rincón de la Victoria, y Archidona, en la calle Carrera, número 11.

PDF | Lista oficial de premios del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de julio de 2026 PDF | Lista oficial de premios del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 9 de julio de 2026

El primer premio también se ha repartido en Madrid capital, Alcobendas, Alicante, Moraira, Palma de Mallorca, A Coruña, Puerto del Rosario, Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía, Pareton, Alsasua, Guía de Isora y Mayorga.

Localidades agraciadas con el 56.177

En la Comunidad de Madrid, el 56.177 se ha vendido en el centro comercial Plaza Aluche, situado en la avenida de los Poblados, y en un establecimiento de la calle Aragoneses de Alcobendas.

En la provincia de Alicante se ha consignado en un punto de venta de la calle Bono Guarner de la capital y en otro establecimiento situado en la carretera de Moraira a Calpe. También se ha vendido en dos puntos de Palma de Mallorca y en la avenida Peruleiro de A Coruña.

En Canarias, el primer premio ha llegado a Puerto del Rosario, Gáldar, Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía y Guía de Isora. El número también ha sido consignado en Pareton, en Murcia; Alsasua, en Navarra, y Mayorga, en Valladolid.

El segundo premio cae en cinco provincias andaluzas

El segundo premio de la Lotería Nacional ha correspondido al número 35.934, dotado con 60.000 euros por número, lo que supone un premio de 6.000 euros por décimo.

En Andalucía, el número se ha vendido en Benahadux (Almería), en la avenida 28 de Febrero, número 77; Puerto Real (Cádiz), en la calle Concepción, número 61; Guadix (Granada), en la calle Lepanto, número 6; Benamocarra (Málaga), en la calle Federico García Lorca, número 14; y Sevilla capital, en la avenida Juan XXIII, número 11.

El 35.934, repartido por toda España

Fuera de Andalucía, el segundo premio ha sido consignado en Petrer y Calpe, en Alicante; Avilés, en Asturias; Esplugues de Llobregat, Calella y Sant Andreu de la Barca, en Barcelona; Zas, en A Coruña; Gáldar, en Las Palmas; Lleida; Vigo, en Pontevedra, y Manises, en Valencia.

En total, los dos principales premios del sorteo han sido distribuidos a través de 35 puntos de venta situados en 33 localidades españolas.

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