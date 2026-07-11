"Brad es español": el saludo de los hermanos Montoya a Brad Pitt que acumula millones de reproducciones

El partido entre España y Bélgica en el Mundial dejó mucho más que una noche histórica para la Selección. En el césped, Mikel Merino se volvió a vestir de héroe para anotar en los últimos minutos del choque y darle una nueva victoria. En cambio, en las gradas hubo un momentazo que formará parte de la historia de las redes sociales del campeonato. Los protagonistas fueron los hermanos Gonzalo Montoya y Carlos Montoya, los sevillanos del barrio de Pino Montano, conocidos por su paso por Gran Hermano y La Isla de las Tentaciones.

Los hermanos, ahora convertidos en creadores de contenido, están contando el Mundial de Fútbol a través de sus redes sociales con el desparpajo y la simpatía que les caracteriza. En el último encuentro de España frente a Bélgica, ambos se cruzaron con uno de los grandes nombres de Hollywood: Brad Pitt, que se encontraba en la tribuna acompañado de Inés de Ramón, de ascendencia suiza española.

El saludo a Brad Pitt: "I love you, Brad"

Lejos de dejar pasar la oportunidad, los Montoya no dudaron en saludar al actor estadounidense desde la grada. "I love you, Brad", a lo que el actor estadounidense les devolvió un simpático saludo con la mano en un gesto de complicidad que ha terminado conquistando a miles de usuarios en redes sociales. La euforia se apoderó de los hermanos sevillanos que comenzaron a cantar "Brad es español, lo lo lo lo ".

La anécdota se ha convertido en uno de los momentos más comentados fuera del césped. El vídeo compartido por los sevillanos acumula ya más de 4, 5 millones de reproducciones en Instagram, donde muchos usuarios han celebrado la naturalidad de los hermanos y la reacción del actor. Una escena breve, espontánea y muy de redes que ha dado la vuelta entre los seguidores españoles del Mundial.

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El España-Bélgica también reunió a numerosos rostros conocidos en la grada, con nombres como Penélope Cruz, Javier Bardem, Noel Gallagher o el chef José Andrés. Pero entre tanto foco internacional, los gemelos Montoya lograron colarse en la conversación viral de la noche con una escena tan sencilla como efectiva: dos sevillanos saludando a Brad Pitt y Brad Pitt respondiendo como si aquello también formara parte del espectáculo.