En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

Reabre al tráfico la A-7 en Los Gallardos tras evolucionar favorablemente el incendio forestal

La mejora en la evolución del incendio y el descenso de la fuerza del viento han permitido reabrir al tráfico la Autovía A-7 a las 3.00 horas, entre los kilómetros 709 y 714, después de permanecer cortada prácticamente durante toda la jornada del viernes.

No obstante, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la carretera AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, debido al incendio forestal. Las autoridades piden a los conductores que no accedan a la zona y utilicen itinerarios alternativos para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.