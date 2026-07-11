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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos
Juanma Moreno ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 23 personas que no están localizadas"
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 6.600 hectáreas.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
Fuente: El Periódico
El dispositivo de lucha contra el incendio desatado en la tarde del pasado jueves en Los Gallardos (Almería) va a pasar a "trabajar en ataque" el fuego tras el cambio de condiciones meteorológicas, lo que hace es que se abre una "ventana de oportunidad extraordinaria" para atajar las llamas, que han arrasado ya 6.600 hectáreas.
La superficie afectada por el incendio forestal originado en Los Gallardos, con doce fallecidos, se ha elevado a 6.600 hectáreas por los avances registrados durante la pasada jornada, que obligaron a ampliar el perímetro ante la presencia de focos y frentes muy activos.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido la muestras de solidaridad y las condolencias que le han trasladado otros países por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos y cuatro heridos graves. "Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha escrito Albares en un mensaje en redes sociales.
Reabre al tráfico la A-7 en Los Gallardos tras evolucionar favorablemente el incendio forestal
La mejora en la evolución del incendio y el descenso de la fuerza del viento han permitido reabrir al tráfico la Autovía A-7 a las 3.00 horas, entre los kilómetros 709 y 714, después de permanecer cortada prácticamente durante toda la jornada del viernes.
No obstante, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene cortada la carretera AL-6109, entre los puntos kilométricos 0 y 18,130, debido al incendio forestal. Las autoridades piden a los conductores que no accedan a la zona y utilicen itinerarios alternativos para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Sobre el terreno, la emergencia se mantiene activa y en situación operativa 2. Según la última actualización del operativo, el despliegue terrestre del Plan Infoca está conformado por 134 efectivos, ocho vehículos autobomba, un buldócer, una Unidad Médica y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.
La suma de las aeronaves al operativo se está produciendo de forma escalonada: a las 08:00 horas se han sumado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, a las 09:00 está prevista la llegada de otros dos medios y las incorporaciones continuarán progresivamente hasta alcanzar un total de ocho aparatos operando sobre la zona.
Las muestras biológicas extraídas a las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil. Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.
Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos (con siete denuncias presentadas hasta el momento por familiares) y cuatro heridos graves.
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.
Finalizan las autopsias de los 12 fallecidos en Los Gallardos sin lograr identificarlos
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha finalizado las autopsias de las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos sin que, por el momento, haya sido posible identificar a ninguna de las víctimas mortales.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), debido al estado de los cuerpos actualmente no es posible precisar la identidad, la edad, el sexo ni la nacionalidad de los fallecidos.
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