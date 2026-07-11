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Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Julio de este sábado 11 de julio de 2026

Estos son los números ganadores del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional de este sábado 11 de julio de 2026

Sorteo de la Loteria Nacional.

Sorteo de la Loteria Nacional. / El Correo

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El Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 11 de julio y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número x; el segundo premio al x; y el tercer premio al x; los reintegros han sido los números x. El Premio Especial al Décimo, premiado con 20.000.000 al décimo, corresponde a la fraccion x de la serie x del x.

Cuáles son los premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones

El Sorteo Extraordinario de Vacaciones es uno de los sorteos especiales de la Lotería Nacional y se celebra coincidiendo con el inicio del verano. Cada décimo tiene un precio de 20 euros y puede comprarse en administraciones físicas y a través de la web oficial hasta poco antes del sorteo. En esta edición, la venta ha estado disponible hasta las 12.30 horas, media hora antes del inicio.

El reparto de premios incluye, además de los grandes premios principales, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. El primer premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie, el segundo con 600.000 euros por serie y el tercero con 200.000 euros por serie. También hay premios de 100 euros al décimo para varias extracciones de tres cifras, premios de 40 euros al décimo para extracciones de dos cifras y reintegros de 20 euros al décimo. Como ocurre con el resto de sorteos de Lotería Nacional, los premios caducan a los tres meses, contados desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

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Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.

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