En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, doce muertos y 24 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 6.600 hectáreas.

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Fuente: El Periódico

Las labores para la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) se mantienen durante este domingo tras una noche en la que los miembros del Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos integrados en el dispositivo han trabajado para asegurar el perímetro y evitar reproducciones en puntos calientes.

La Asociación Forestal Andaluza (AFA) ha advertido, tras el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que ha causado doce fallecidos y calcinado 6.600 hectáreas, de que el "grave abandono" de los montes hace prever en Andalucía "incendios de una magnitud desconocida hasta ahora". El colectivo, integrado por profesionales del sector forestal, ha destacado la "necesidad urgente de impulsar una verdadera estrategia de gestión forestal sostenible, tanto en montes públicos como en los de titularidad privada", al creer que "la ausencia de gestión está en la raíz del problema de los incendios".

Cruz Roja moviliza a 60 voluntarios y atiende a más de 600 personas en Los Gallardos Cruz Roja ha atendido a más de 600 personas y ha movilizado a 60 voluntarios en el marco del dispositivo de emergencia por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería). Según el balance difundido este sábado por la organización humanitaria a través de una infografía publicada en X, el dispositivo desplegado ha prestado alojamiento en albergues de emergencia a un total de 450 personas evacuadas de las zonas de riesgo, con puntos de actuación señalados en los municipios de Lubrín y Garrucha.

Asociaciones acopian piensos, mantas y útiles para animales afectados en el incendio de Los Gallardos Las asociaciones animalistas Eleos y Furia Almería han iniciado distintas campañas para la recogida de alimentos y materiales para atender a los animales que se han visto afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) y, en caso de que sea preciso, poder darles un acogimiento provisional. Las entidades han establecido distintos puntos de recogida en Huércal de Almería y en Garrucha donde poder acopiar mantas, toallas, transportines, comederos, bebederos, piensos y alimentos, así como jaulas, correas, bozales o material sanitario con los que atender los animales refugiados, según han detallado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Sánchez tiene previsto visitar este lunes la zona del incendio de Almería El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona del incendio forestal en Los Gallardos (Almería), donde han muerto doce personas y se han calcinado ya unas 6.600 hectáreas, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. Sánchez tenía previsto acudir este lunes al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), pero lo ha aplazado hasta el día 15 debido al luto por la muerte de doce personas en el incendio de Almería, han informado a EFE estas fuentes.

Reubican en hoteles a todos los evacuados en albergues por el incendio de Almería Todos los albergues habilitados para acoger a los afectados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) han sido cerrados este sábado tras completarse el traslado de las personas evacuadas a diversos establecimientos hoteleros de la zona. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, esta medida ha permitido clausurar las instalaciones temporales que habían funcionado como refugio durante las primeras horas de la emergencia.

La Guardia Civil aún busca posibles víctimas en el incendio y trata de identificar vehículos calcinados La Guardia Civil mantiene activa la búsqueda de posibles víctimas del incendio forestal originado el pasado jueves en Los Gallardos (Almería) con nuevas batidas sobre la zona afectada por las llamas, al tiempo que trabaja en identificar los vehículos --al menos cuatro coches y una motocicleta-- hallados calcinados en el término municipal de Bédar. Según ha indicado la Comandancia, las labores que se efectúan en las "intensas labores de búsqueda" por todo el ámbito afectado para localizar a posibles personas se compaginan con las actuaciones encaminadas al control y aseguramiento del perímetro del incendio.

Un total de 18 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios como consecuencia del incendio de Los Gallardos (Almería), de las que una permanece en estado muy grave en la UCI del Hospital Universitario de Torrecárdenas y otras cuatro continúan ingresadas en estado grave en el Virgen del Rocío de Sevilla. Según ha detallado a EFE desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Turre el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, el paciente más grave es una persona de edad muy avanzada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado hasta el próximo día 15 de julio el acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz) que se iba a celebrar este lunes debido al luto por la muerte de doce personas en el incendio de Almería, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo. El acto se celebrará finalmente el miércoles día 15, el día en el que entra en vigor de forma provisional el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit.