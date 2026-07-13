Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 13 de julio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este lunes 13 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este lunes 13 de julio de 2026 y ha correspondido al número XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la serie XXXXX.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- Del perfume al champú, del detergente a la mermelada: Bordas, la firma sevillana que da sabor y olor a productos en los cinco continentes
- El proyecto de tren entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla destinará 1,5 millones a expropiaciones y derribará dos naves industriales de Alcosa
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo platos enormes de comida casera por 3 euros: 'No puede ser más barato
- Cincuenta motos a gran velocidad, con acrobacias y maniobras para desafiar a la Policía: el reto que rozó la tragedia en Sevilla
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de julio de 2026
- La zona cero del incendio de Almería, Los Gallardos, incumple la obligación de tener plan de emergencias
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de julio de 2026
- Farolas 'santelminas' para Los Remedios: Sevilla instala en el barrio un modelo inspirado en la estética del Puente de San Telmo