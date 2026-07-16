Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 16 de julio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 16 de julio de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 16 de julio y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 11312; el segundo premio al 78148; los reintegros han sido los números 2, 5 y 3.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves
El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.
El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: 'Empieza el período más fuerte
- Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
- Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox
- Jesús Aguirre se despide al mes como presidente del Parlamento andaluz: 'Pido perdón a sus señorías si alguna vez les he faltado
- El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
- El Gobierno andaluz corrige 'errores' en competencias en menos de 48 horas: 'Donde dice... debe decir
- Estos son los nuevos viceconsejeros del Gobierno andaluz: una veintena de nombramientos en doce consejerías
- Andalucía, camino de los 44 grados: Aemet ya avisa de una posible nueva ola de calor en una nota urgente