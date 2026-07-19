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Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 19 de julio de 2026

Estos son los números ganadores de los sorteos de la Bonoloto y de El Gordo de la Primitiva celebrados este domingo 19 de julio de 2026

Gordo de la Primitiva.

Gordo de la Primitiva. / El Correo

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Este domingo 19 de julio de 2026 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 5-18-25-32-36-46. El número complementario ha sido el 29 y el reintegro, el 7.

En cuanto al sorteo de El Gordo de la Primitiva, que se ha jugado igualmente este domingo, también se conocen los números ganadores y la combinación ganadora ha correspondido a los números xxxxxxx con el número clave x.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.

Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.

Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.

Cómo se juega a El Gordo de la Primitiva

El Gordo de la Primitiva es un sorteo de lotería que se celebra en España todos los jueves y sábados. Para participar, los jugadores deben seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54) y uno más (número clave) de una tabla de 10 (del 0 al 9).

Para participar en El Gordo de la Primitiva, los jugadores pueden elegir la combinación de 5 números y número clave que desean jugar o dejar que el sistema les ofrezca una aleatoria. También pueden jugar hasta 6 combinaciones de 5 números y número clave (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 6 números, que corresponde a 6 apuestas, o 7 números, que corresponde a 21 apuestas).

Si se acierta el número clave da lugar al reintegro de lo apostado. El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:30h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.

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Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.

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