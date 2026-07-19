La Húngara calienta la final del Mundial España-Argentino al compás de "Nosotros tenemos a Lamine Yamal"

La Húngara, una de las artistas sevillanas más queridas y con más compás, ya está preparada para vivir la final entre España y Argentina. La cantante ha compartido en sus redes sociales un vídeo desde el salón de casa, enfundada en la camiseta de la selección y acompañando con palmas su particular mensaje de ánimo a la Roja.

Con su desparpajo habitual, la artista se arranca a cantar: "Si Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos a Lamine Yamal".

Una improvisada letra con la que calienta el ambiente antes del partido. "Yo ya estoy preparada. Vamos allá", ha escrito junto a la publicación. Palabra de La Húngara.