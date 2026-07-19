Final del Mundial
La Húngara calienta la final del Mundial España-Argentino al compás de "Nosotros tenemos a Lamine Yamal"
La cantante sevillana se enfunda la camiseta de España, se arranca por palmas desde su salón y deja claro que ya está preparada para animar a la selección
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
SEVILLA
La Húngara, una de las artistas sevillanas más queridas y con más compás, ya está preparada para vivir la final entre España y Argentina. La cantante ha compartido en sus redes sociales un vídeo desde el salón de casa, enfundada en la camiseta de la selección y acompañando con palmas su particular mensaje de ánimo a la Roja.
Con su desparpajo habitual, la artista se arranca a cantar: "Si Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos a Lamine Yamal".
Una improvisada letra con la que calienta el ambiente antes del partido. "Yo ya estoy preparada. Vamos allá", ha escrito junto a la publicación. Palabra de La Húngara.
- Aemet avisa de hasta 45 grados en Andalucía antes de unos 'descensos significativos': cuándo acabará el episodio de calor
- La AP-4, 'un desastre' de conexión entre Sevilla y las playas de Cádiz otro verano más: habrá tercer carril pero aún no hay fecha
- El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis
- Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
- Matalascañas ya tiene un nuevo atractivo: la Puerta de Doñana, un 'espacio único' entre el pinar y el Atlántico
- La licitación de Emergencias 112 Andalucía queda desierta: 'No tiene sentido que se dé a una empresa privada
- Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz