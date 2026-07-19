Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retenciones AP-4 domingoPantallas final MundialCuentas pendientes Metro SevillaLlanito GibraltarInglaterra gana FranciaIES Vicente Aleixandre TrianaCandidatos senadores PSOECambio obligatorio baresSueldazo ONCE
instagramlinkedin

Final del Mundial

La Húngara calienta la final del Mundial España-Argentino al compás de "Nosotros tenemos a Lamine Yamal"

La cantante sevillana se enfunda la camiseta de España, se arranca por palmas desde su salón y deja claro que ya está preparada para animar a la selección

La Húngara, calentado el arranque de la final del Mundial España-Argentina.

La Húngara, calentado el arranque de la final del Mundial España-Argentina. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana Sorní

SEVILLA

La Húngara, una de las artistas sevillanas más queridas y con más compás, ya está preparada para vivir la final entre España y Argentina. La cantante ha compartido en sus redes sociales un vídeo desde el salón de casa, enfundada en la camiseta de la selección y acompañando con palmas su particular mensaje de ánimo a la Roja.

Con su desparpajo habitual, la artista se arranca a cantar: "Si Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos a Lamine Yamal".

Noticias relacionadas y más

Una improvisada letra con la que calienta el ambiente antes del partido. "Yo ya estoy preparada. Vamos allá", ha escrito junto a la publicación. Palabra de La Húngara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet avisa de hasta 45 grados en Andalucía antes de unos 'descensos significativos': cuándo acabará el episodio de calor
  2. La AP-4, 'un desastre' de conexión entre Sevilla y las playas de Cádiz otro verano más: habrá tercer carril pero aún no hay fecha
  3. El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis
  4. Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
  6. Matalascañas ya tiene un nuevo atractivo: la Puerta de Doñana, un 'espacio único' entre el pinar y el Atlántico
  7. La licitación de Emergencias 112 Andalucía queda desierta: 'No tiene sentido que se dé a una empresa privada
  8. Nuevo sábado de retenciones en la AP-4: casi 20 kilómetros de atasco para llegar a las playas de Cádiz

La Húngara calienta la final del Mundial España-Argentino al compás de "Nosotros tenemos a Lamine Yamal"

La Húngara calienta la final del Mundial España-Argentino al compás de "Nosotros tenemos a Lamine Yamal"

Estos son los nuevos aparcamientos de la avenida de Llanes: 20 plazas en la Macarena

Estos son los nuevos aparcamientos de la avenida de Llanes: 20 plazas en la Macarena

Un incendio en una vivienda de la Alameda de Hércules obliga a evacuar a una mujer de avanzada edad

Un incendio en una vivienda de la Alameda de Hércules obliga a evacuar a una mujer de avanzada edad

Vídeo | Bomberos de Sevilla intervienen en el incendio de un piso en la calle Peral

Lara Sajen, bailarina argentina en Sevilla ante la final del Mundial: "Prefiero que lo gane Lamine a Messi"

Lara Sajen, bailarina argentina en Sevilla ante la final del Mundial: "Prefiero que lo gane Lamine a Messi"

Lara Sajen, argentina en España: "Prefiero que gane Lamine que Messi"

Lara Sajen, argentina en España: "Prefiero que gane Lamine que Messi"
Tracking Pixel Contents