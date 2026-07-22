La Policía alerta del error que puede arruinar tus vacaciones: estafas, robos y casas vacías

La llegada del verano, los viajes y las largas ausencias de casa también traen consigo un aumento de las estafas vacacionales, los robos y los hurtos en lugares concurridos. Por este motivo, la Policía Nacional ha recordado una serie de medidas sencillas que pueden evitar pérdidas económicas y situaciones desagradables durante las vacaciones.

Los agentes aconsejan extremar la precaución desde el momento en el que se comienza a organizar el viaje. Las páginas falsas de alquileres turísticos, las promociones demasiado baratas y los mensajes fraudulentos se encuentran entre los principales riesgos durante estas fechas.

El aviso de la Policía sobre los alquileres vacacionales

Uno de los fraudes más habituales es el phishing, una técnica mediante la que los delincuentes se hacen pasar por empresas, plataformas o personas de confianza para obtener contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas.

La Policía recomienda no pulsar enlaces inesperados recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería. Estos enlaces pueden conducir a páginas falsas que imitan la apariencia de webs conocidas para conseguir información personal.

También pide desconfiar de los alojamientos o viajes con precios excesivamente bajos y de los propietarios que solicitan depósitos muy elevados. Cuando una oferta parece demasiado buena para ser verdad, lo más prudente es interrumpir la comunicación.

Las reservas, los pagos y las conversaciones deben realizarse siempre dentro de las plataformas oficiales, ya que cuentan con sistemas de seguridad, mecanismos de reclamación y políticas de reembolso.

Nunca envíes una fotografía del DNI

Antes de pagar un alojamiento, es recomendable comprobar la identidad del arrendador, solicitar un contrato y conservar los mensajes, recibos y documentos relacionados con la reserva.

La Policía insiste en que nunca se deben enviar fotografías del DNI ni datos bancarios por mensajería instantánea. También aconseja utilizar una contraseña distinta para cada cuenta y activar la autenticación en dos pasos para evitar que los delincuentes accedan a los perfiles personales.

Otro aspecto fundamental es revisar con antelación la documentación necesaria para viajar. El DNI puede renovarse hasta 180 días antes de su caducidad, mientras que el pasaporte puede renovarse hasta un año antes. No llevar la documentación en vigor puede impedir embarcar, viajar en tren o registrarse en un hotel.

El truco para evitar robos en casa durante las vacaciones

Durante las ausencias prolongadas, la vivienda no debe ofrecer señales evidentes de que se encuentra vacía. Por ello, la Policía aconseja no anunciar en redes sociales las fechas del viaje ni compartir imágenes que permitan saber que no hay nadie en casa.

Programar las luces con temporizadores, encender una radio o una televisión en determinados momentos y pedir a una persona de confianza que recoja el correo son algunas de las medidas recomendadas.

También hay que prestar atención a posibles marcas colocadas en las puertas, como pequeños plásticos, hilos de pegamento u otros objetos utilizados para comprobar si una vivienda permanece cerrada durante varios días.

Antes de marcharse, es necesario cerrar puertas y ventanas con llave y activar las alarmas o sistemas de videovigilancia disponibles.

Precaución en playas, piscinas y zonas turísticas

Las aglomeraciones y los descuidos son aprovechados por los ladrones para sustraer teléfonos móviles, carteras, bolsos y otros objetos personales.

La Policía recomienda llevar el bolso o la mochila cerrados y delante del cuerpo, guardar el teléfono y la cartera en los bolsillos delanteros y evitar llevar grandes cantidades de dinero en efectivo.

En playas y piscinas, las pertenencias no deben quedarse solas mientras se disfruta del baño. Además, conviene desconfiar de quienes se aproximen con excusas poco claras o intenten provocar una distracción.

Ante cualquier emergencia o sospecha de delito, se debe llamar inmediatamente al 091. También está disponible la aplicación gratuita AlertCops, que permite comunicarse con las fuerzas de seguridad y cuenta con funciones específicas para viajeros.