Así es Casa Jondal, el chiringuito del chef sevillano Rafa Zafra en Ibiza donde los jugadores de la selección celebran el Mundial: "La comida es simplemente exquisita"

"La comida es simplemente exquisita". Así describen muchos de los comensales la experiencia en Casa Jondal, el chiringuito que el chef sevillano Rafa Zafra regenta en Cala Jondal, al sur de Ibiza, y que esta semana se ha convertido en el punto de encuentro de varios campeones del mundo con la selección española. Ferran Torres y Marcos Llorente, delantero del FC Barcelona y centrocampista del Atlético de Madrid, visitaron el local para celebrar la segunda estrella conquistada tras ganar el Mundial de fútbol.

El momento quedó recogido en una historia de Instagram que no tardó en hacerse viral. En las imágenes se ve a ambos futbolistas entrar sin camiseta mientras clientes y trabajadores del restaurante les dedican una sonora ovación, con aplausos y gritos de ánimo. Ferrán Torres y Llorente respondieron con sonrisas y gestos de agradecimiento antes de sentarse a comer frente al mar; el propio jugador rojiblanco compartió después una fotografía desde el establecimiento en la que etiquetó a su compañero de selección.

Un chiringuito con firma de elBulli

Detrás de la barra de Casa Jondal está Rafa Zafra, nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en 1981 y formado en algunas de las cocinas más exigentes del mundo: pasó por Arzak, La Terraza del Casino y, sobre todo, por elBulli, donde trabajó a las órdenes de Ferran Adrià y llegó a dirigir La Alquería, manteniendo sus dos estrellas Michelin.

Ferrán Torres eleva el trofeo de campeón del Mundo. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras varios proyectos internacionales y la apertura de Estimar en Barcelona en 2016, Zafra cumplió en 2020 uno de sus grandes sueños: trasladar la exigencia de la alta cocina a la arena de Cala Jondal, con pescados salvajes, mariscos de temporada y una brasa que pone siempre la técnica al servicio del sabor.

Best Chiringuito 2026

Ese trabajo le ha valido el reconocimiento de Tapas Magazine, que ha distinguido a Casa Jondal como Best Chiringuito 2026 en la sexta edición de un galardón que premia a los establecimientos que mejor representan la gastronomía de playa y el estilo de vida mediterráneo. La entrega se celebró en The Sea Garden, en Marina Port Vell de Barcelona, en una gala presentada por Ares Teixidó y a la que asistieron, entre otros, Albert Adrià, Daniel Horvath, Quim Àvila, Dominnico y Aleesha Rose. "Es el mejor del mundo y lo digo con conocimiento de causa", declaró Albert Adrià sobre el chiringuito de su amigo durante el mismo evento.

Rafa Zabra celebra la consecución del Tapas Best Chiringuito 2026. / @rafazafra_

Con este premio, Casa Jondal toma el relevo del Balneario de los Baños del Carmen, distinguido en 2025, y se suma a un palmarés que en los últimos seis años ha consagrado a los proyectos capaces de elevar la gastronomía de playa sin perder su esencia. Un reconocimiento que llega en la misma semana en que el chiringuito ibicenco recibía, entre sus mesas frente al mar, a dos de los futbolistas que acaban de proclamarse campeones del mundo.