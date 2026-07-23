Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estafa partido EspañaRestaurante favorito Sergio RamosTransporte Velada del AñoAviso Rojo AndalucíaJavi Pineda y Maradona, exjugadores Sevilla FCTrama Pascual Llopis y Mario GarcíaCórdoba - Sevilla FCMapa nuevas VPO centro de SevillaEntrevista Héctor BellerínCuándo torea MoranteColombinas 2026 HuelvaPrecio alquiler EmvisesaHosteleros sobre ley antitabaco
instagramlinkedin

Sorteos

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 23 de julio de 2026

Sorteo de la Loteria Nacional.

Sorteo de la Loteria Nacional. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este jueves 23 de julio y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 83450; el segundo premio al 58302; los reintegros han sido los números 0, 1 y 3.

Cómo se juega a la Lotería Nacional de los jueves

El sorteo de los jueves de la Lotería Nacional pone en juego seis series de 100.000 billetes cada una, con un precio de 30 euros por billete, dividido en décimos de 3 euros. En total, se destina el 70% de la emisión a premios.

El reparto incluye un Primer Premio de 300.000 euros por serie, un Segundo Premio de 60.000 euros por serie y un total de 2.463.000 premios, lo que convierte a este sorteo semanal en una de las citas más tradicionales y esperadas del calendario de la Lotería Nacional. Por ejemplo, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobraría 30.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibiría 6.000 euros.

Noticias relacionadas

Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
  2. Mar Gómez, meteoróloga, avisa a los andaluces sobre la primera quincena de agosto: 'El calor será más persistente de lo normal
  3. El plan de José Luis Sanz para devolver el centro de Sevilla a los sevillanos: más de mil VPO para 3.500 nuevos vecinos
  4. El descenso de temperaturas en Andalucía será un espejismo: 'La tregua en el calor será corta' y volverán los 40 grados, según Rubén del Campo (Aemet)
  5. La Junta de Andalucía nombra una nueva interventora general tras la dimisión de Miguel Ángel Figueroa por su vinculación con el caso Leire Díez
  6. El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
  7. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  8. El hotel de Huelva en plena línea de playa con su propio parque acuático y spa: tiene minigolf, club infantil y hectáreas de pinares

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 23 de julio de 2026

Una provincia andaluza, única de España con aviso rojo por calor este viernes: 44 grados a la sombra, según Aemet

Una provincia andaluza, única de España con aviso rojo por calor este viernes: 44 grados a la sombra, según Aemet

Una médica se atrinchera bajo llave en un Centro de Salud de Sevilla tras una nueva agresión

Una médica se atrinchera bajo llave en un Centro de Salud de Sevilla tras una nueva agresión

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

La recortadora de barba que arrasa: vende más de mil unidades en horas y ahora está rebajada

El incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva) mantiene "buena evolución" pero sin vuelta de desalojados de Villanueva de las Cruces

El incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva) mantiene "buena evolución" pero sin vuelta de desalojados de Villanueva de las Cruces

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?

La ONU abre su campaña electoral: ¿Quiénes son los 6 candidatos a secretario general?
Tracking Pixel Contents