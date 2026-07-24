Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 24 de julio de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 24 de julio de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 24 de julio de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 4, 6, 8, 17, 22 con los soles 7 y 10.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
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