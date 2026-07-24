El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios

El Gobierno ha respondido a la solicitud de la Comunidad de Madrid y ha declarado la emergencia nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en varias comunidades autónomas. Por tanto, asume el control de la situación y a partir de ahora coordinará la lucha contra el fuego tanto en Madrid como en Ávila.

Después de que el fuego originado en Almorox (Toledo) haya quemado 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid, se han declarado este jueves dos incendios más: uno en el municipio de San Martín de Valdeiglesias por un vehículo ardiendo y otro en Villa del Prado

Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios que afectan esta jueves a distintas zonas de la región de Madrid, ha informado la Comunidad de Madrid. Los desalojados son habitantes de las localidades madrileñas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.

Condiciones adversas

"La decisión se ha tomado debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", han explicado desde el Gobierno.

"Se ha valorado también la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia", han añadido.

Desalojos en Villa del Prado

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicita la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el mensaje, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

Otro fuego en San Martín de Valdeiglesias

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 por un vehículo que ha ardido, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de dos urbanizaciones que permanezcan en sus viviendas.

En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X.

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.

Viviendas quemadas en Almorox (Toledo)

Por otro lado, el originado este miércoles en el municipio toledano de Almorox ha obligado a evacuar varias urbanizaciones y ha quemado total o parcialmente al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

Según la Guardia Civil, las llamas han calcinado, al menos, 20 viviendas en Villa del Prado (Madrid), donde hay 225 parcelas afectadas y 20 vehículos quemados.

En la provincia de Toledo, donde permanecen 26 personas desalojadas, serían seis las viviendas afectadas y varios vehículos quemados.

"Los trabajos que se han hecho durante la noche han dado resultado y no ha crecido el perímetro de la tarde", ha revelado hoy el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e interior, Carlos Novillo.

El incendio continúa en situación operativa 2 y el dispositivo no lo dará por estabilizado, puesto que las condiciones meteorológicas siguen siendo "extremas" y existe riesgo de reproducciones, ha añadido.

En total se han quemado unas 890 hectáreas en total, de las que unas 600 corresponden a territorio madrileño y la principal preocupación sigue siendo la urbanización El Encinar del Alberche, donde se mantiene la evacuación y la restricción de acceso.

El balance de la "situación crítica de incendios forestales múltiples y de extrema gravedad" en Madrid Incendio en Villa del Prado con afección a Aldea del Fresno. Incendio en San Martín de Valdeiglesias, fruto de un coche ardiendo en la carretera M-501, con afección a Pelayos de la Presa. Incendio iniciado ayer en Almorox (Toledo) que se reactivó también al mediodía. Los tres tienen un potencial de avance sin capacidad de extinción. A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila) cuya previsión es que en las próximas horas y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid. En este momento hay más de 10.000 personas evacuadas de distintos municipios: - Villa del Prado. - ⁠San Martín de Valdeiglesias. - ⁠Pelayos de la Presa. - ⁠Aldea del Fresno. Más de 270 profesionales actuando en la zona con 40 medios terrestres. 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado. 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias. 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.

Fuente: El Periódico de España