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Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios de la zona

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DIRECTO | Señal en directo del incendio de San Martín de ValdeIglesias, Madrid / PYRO FIRE EXTINCTION

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha indicado la evacuación de los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

Mapa de incendios en España.

La Comunidad de Madrid ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

"Necesitamos tener Bomberos Forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo porque no nos podemos permitir un segundo incendio y sobre todo la prioridad es salvar vidas", ha aseverado el consejero madrileño, que apunta ahora a "intentar limitar los flancos" a la espera de un cambio en las condiciones ambientales que permita atacarla cabeza del incendio.

Fuente: El Periódico

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