Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios de la zona

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha indicado la evacuación de los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

Mapa de incendios en España.

La Comunidad de Madrid ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

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Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

"Necesitamos tener Bomberos Forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo porque no nos podemos permitir un segundo incendio y sobre todo la prioridad es salvar vidas", ha aseverado el consejero madrileño, que apunta ahora a "intentar limitar los flancos" a la espera de un cambio en las condiciones ambientales que permita atacarla cabeza del incendio.

Fuente: El Periódico

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad: "Uno de los contenedores tenía humo" La Comunidad de Madrid afronta una de las mayores emergencias forestales de los últimos años, con tres incendios de gran magnitud que continúan activos en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y el frente procedente de Almorox (Toledo), este último en fase de estabilización. Aunque los trabajos nocturnos han permitido contener parcialmente el avance de las llamas, ninguno de los focos ha podido darse por controlado y los operativos siguen centrando sus esfuerzos en evitar nuevos brotes y proteger los núcleos habitados. La gravedad de la situación, marcada por la simultaneidad de los incendios, el fuerte viento y las altas temperaturas ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional y asumir la coordinación de la respuesta, con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Lea aquí la noticia completa

Uno de los frentes del incendio de San Martín de Valdeiglesias cruza el embalse de San Juan Uno de los frentes del incendio originado en la tarde del jueves en San Martín de Valdeiglesias ha cruzado el embalse de San Juan y se dirige hacia la desembocadura del río Cofio, afluente del Alberche y que desemboca en la parte norte del pantano. Así lo ha informado la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias en una publicación en sus redes sociales a primera hora de la mañana, donde además ha adjuntado también una fotografía de las llamas a orillas del pantano. Lea aquí la noticia completa

Los incendios en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios de la zona El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro. Así lo ha señalado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, desde donde ha precisado que los vecinos de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey deberán abandonar dichas localidades para huir del gran incendio en la zona suroeste de la región madrileña. Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

Evolución favorable en Murias de Ponjos (León) y se trata de evitar que alcance Rosales y Folloso La evolución del incendio de Murias de Ponjos (León), que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2), es favorable tras los trabajos nocturnos y las labores en estos momentos se centran en que las llamas no alcancen las localidades de Rosales y Folloso. Tras reunirse esta mañana el Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial (Cecopi), la delegación territorial de la Junta en León ha informado de que continúan evacuadas las localidades de Rosales, Folloso y Andarraso. La evolución del incendio es favorable tras los trabajos nocturnos, ayudados también la bajada de temperaturas y actualmente trabajan en la zona más de 80 efectivos para cerrar el perímetro. El objetivo es que no rebase el arroyo y no se acerque a los pueblos de Rosales y Folloso, según las mismas fuentes.

Situación crítica por el viento este viernes en las zonas afectadas por los incendios de Ávila y Madrid Situación crítica por el viento este viernes en las zonas afectadas por los incendios de Ávila y Madrid. En El Tiemblo (Ávila) se alcanzarán unos 31ºC, con viento del suroeste de 20-24 km/h y rachas que pueden rondar los 45 km/h. Las humedades de apenas el 13-15% en la zona configuran un escenario meteorológico especialmente desfavorable para la extinción. En la Comunidad de Madrid, el viento soplará inicialmente flojo del suroeste, pero irá arreciando hasta moderado durante la tarde. La meteorología volverá a jugar un papel fundamental este viernes en los incendios que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid. Aunque con temperaturas más bajas que en jornadas anteriores, el viento y la humedad extremadamente baja pueden seguir complicando las labores de extinción.

El terrible momento en el que las llamas devoraban el parking de bomberos de San Martín de Valdeiglesias Sara Fernández

Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) calcinan ya 3.000 hectáreas Los tres incendios forestales activos en la Comunidad de Madrid, dos de ellos en Villa del Prado y un tercero en San Martín de Valdeiglesias, han alcanzado ya las 3.000 hectáreas de superficie afectada, según ha informado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se encuentra al frente del operativo de emergencia. Los incendios siguen sin estar perimetrados y avanzan por la zona suroeste de la Comunidad de Madrid azuzados por el viento, que se teme que cobre aún más protagonismo a lo largo de la jornada, según ha detallado el propio ministro en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos. Las labores de extinción se centran principalmente en garantizar la seguridad de los núcleos urbanos de la zona, si bien también se trabaja para evitar que los tres fuegos se junten, formando un hipotético frente común que elevaría el riesgo por la virulencia y agresividad de las llamas.

Madrid ordena el desalojo de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo ante la cercanía de los incendios El delegado del Gobierno en la CAM, Francisco Martín, ha avanzado en Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos de Madrid que dado el avance de los incendios de la región se van a desalojar los municipios de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo. La población recibirá en los próximos minutos un mensaje avisándoles.

Los incendios en Madrid obligan a trasladar a más de 400 personas de residencias de mayores de las localidades afectadas Sara Fernández