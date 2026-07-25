Kiko Rivera reaparece desde el hospital y actualiza su estado de salud: "He vuelto a sufrir un infarto cerebral"

La salud de Kiko Rivera sigue siendo motivo de preocupación. Después de que el pasado 23 de julio el DJ anunciase la cancelación de toda su gira de verano por un "grave problema de salud", él mismo confirmó horas después que había sufrido un nuevo ictus, el segundo del que ha informado públicamente tras el que padeció en 2022. En esta ocasión, explicó que el episodio había sido "un poco más fuerte" y que le había dejado algunas secuelas, por lo que decidió centrarse exclusivamente en su recuperación.

Aunque inicialmente se esperaba que recibiese el alta en las últimas horas, los médicos optaron por prolongar su ingreso hospitalario para seguir de cerca su evolución. El artista permanece hospitalizado en Sevilla, donde continúa recuperándose y afrontará un proceso de rehabilitación para superar las secuelas derivadas del accidente cerebrovascular.

Ahora, Kiko ha querido romper de nuevo su silencio con un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, en el que tranquiliza a sus seguidores y desvela cómo se encuentra actualmente. "Ya estoy en planta y evolucionando favorablemente", comienza explicando, dejando claro que ha decidido hablar en primera persona "para evitar especulaciones" y que las personas que se preocupan por él conozcan su estado "por mi propia voz".

El hijo de Isabel Pantoja lamenta la cantidad de informaciones que han circulado durante estos días y asegura que únicamente su familia y las personas más cercanas conocen realmente cómo está evolucionando. Por ello, pide que no se dé credibilidad a las informaciones que no procedan de su entorno más íntimo, asegurando que muchas veces "se terminan creando historias que no se corresponden con la realidad".

En su escrito también reflexiona sobre el complicado momento personal que atraviesa desde hace meses. Kiko reconoce que ha sufrido un enorme desgaste emocional y confiesa que se ha sentido juzgado "por muchas cosas, incluso por algo tan sencillo y tan humano como enamorarme". "No soy una persona que busque conflictos. Me gusta vivir tranquilo, disfrutar de mi familia, hacer música y seguir adelante", afirma.

El DJ considera que toda esa presión acumulada ha terminado pasándole factura. "Mi cuerpo ha dicho basta y he vuelto a sufrir un infarto cerebral", escribe, utilizando esa expresión para referirse al ictus que ha sufrido recientemente.

A pesar de todo, se muestra optimista con su recuperación. "Estoy aquí, estoy bien y con muchas ganas de recuperarme. Me queda camino por delante, pero si Dios quiere esos pequeños daños irán mejorando poco a poco", asegura.

Kiko también dedica unas emotivas palabras de agradecimiento a su pareja, Lola, a su madre y a sus tíos por el apoyo incondicional que le están brindando durante estos días, además de agradecer el cariño recibido por parte de sus amigos y seguidores.

Por último, confirma que este año no podrá regresar a los escenarios, aunque promete seguir en contacto con su público a través de sus redes sociales y de sus directos en TikTok. "Ahora toca cuidarme, recuperarme y volver cuando esté al cien por cien", concluye, convencido de que su prioridad absoluta pasa ahora por recuperar la salud.