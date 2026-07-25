Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego en Madrid sigue activo y con evolución "imprevisible" pese a la mejora de las condiciones

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

125.937 hectáreas quemadas en lo que va de 2026 La superficie quemada por incendios sobrepasa ya las 125.937,66 hectáreas en lo que va de 2026, según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica este sábado, que contrastan con las 24.133,26 hectáreas arrasada en el mismo periodo del pasado año. El ministerio ha informado también de que en 2026 ya se han registrado 32 grandes incendios forestales, frente a una media de 9 en el mismo periodo de la última década.

Andrea San Martín (Madrid) El éxodo de la sierra a Madrid Hay quien salió con una bolsa. Quien metió a los niños en el coche sin saber si podría volver esa noche. Quien se marchó a Madrid, huyendo y sin apenas rumbo, antes de que cortaran los accesos. Quien regresó desde Cádiz al ver las noticias. Quien preparó maletas por si la orden de evacuación llegaba en cualquier momento. Y quien, como Ángel García, no pensó primero en su casa, sino en su granja, sus vacas y el fuego avanzando por el perímetro de Villa del Prado. Lea aquí el reportaje completo.

Los incendios de Madrid han avanzado poco esta noche Los incendios en Madrid "han avanzado poco" durante la noche y "han bajado mucho la intensidad", según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid. La jornada de este sábado presenta un escenario meteorológico especialmente complejo, ya que a partir de las 10.00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

Bomberos de Valencia se desplazan a Madrid y Ávila Un contingente de bomberos del Ayuntamiento de Valencia se desplazará este sábado a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están asolando esta comunidad y la vecina provincia de Ávila. El dispositivo está formado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, junto con tres vehículos (una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros), así como otro material para poder hacer frente a las llamas de forma manual.

Así está la situación en Francia: el humo instala la angustia en Burdeos Burdeos huele a quemado. Los incendios que avanzan hacia esta ciudad del suroeste de Francia ya se sienten en sus calles, cubiertas este sábado por un humo gris amarillento que irrita la garganta y alimenta la inquietud de sus habitantes. En el centro de Burdeos el incendio todavía no se ve, pero se respira.

Los municipios desalojados en la sierra oeste de Madrid Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

Andrea San Martín (Madrid) Desalojada la estación de la NASA en Robledo de Chavela La Guardia Civil ha desalojado este viernes a los más de 90 trabajadores del Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de la NASA, situado en Robledo de Chavela (Madrid), debido al incendio forestal declarado en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Por el momento, la agencia espacial no puede confirmar si las llamas han alcanzado la estación. Lea aquí la noticia completa.

Los fuegos de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad" Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado "poco y han bajado mucho la intensidad", según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé "compleja" por el incremento del viento. A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.

35 carreteras cerradas en toda España Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva. Según el balance del Ministerio de Interior distribuido a los medios, a las 7 de la mañana de hoy, 35 vías, -todas autonómicas y locales- permanecen cerradas por los incendios, la mayoría de ellas en ambos sentidos.