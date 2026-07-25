Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAutobuses Velada del añoNuevo caso Virus del NiloLista espera centros de díaCambio Andalucía AemetTiempo velada de IbaiMultas Punta UmbríaRestaurante favorito Sergio Ramos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego en Madrid sigue activo y con evolución "imprevisible" pese a la mejora de las condiciones

Más de 60.000 personas, la mayoría de municipios de la sierra oeste madrileña, han sido evacuadas de sus casas o confinadas

Pedro Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil encontró más de 1,8 millones de euros en efectivo a la trama de Pascual Llopis y Mario García
  2. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  3. Una provincia andaluza, única de España con aviso rojo por calor este viernes: 44 grados a la sombra, según Aemet
  4. El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
  5. Rubén del Campo (Aemet) anuncia un cambio excepcional en Andalucía: “Hacía más de dos meses que no sucedía”
  6. El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
  7. Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles
  8. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 24 de julio de 2026

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

¿Es necesario ver ‘La Odisea’ en IMAX? Estas son las siete salas disponibles en España

¿Es necesario ver ‘La Odisea’ en IMAX? Estas son las siete salas disponibles en España

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

El tranquilo pueblo de Cádiz en el que Dani Martín tiene su refugio: posee una casa junto a una de las playas más famosas de Andalucía

El tranquilo pueblo de Cádiz en el que Dani Martín tiene su refugio: posee una casa junto a una de las playas más famosas de Andalucía

Nuevo caso de fiebre del Nilo en Coria del Río: ya son cinco en Andalucía

Nuevo caso de fiebre del Nilo en Coria del Río: ya son cinco en Andalucía

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

La Velada del Año de Ibai Llanos, en directo: combates, artistas y última hora desde La Cartuja de Sevilla

La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel

La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel
Tracking Pixel Contents