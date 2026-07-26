Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patrimonio Jesús NavasTransformación Los ArcosAutobuses Velada del añoNuevo caso Virus del NiloLista espera centros de díaCambio Andalucía AemetTiempo velada de IbaiMultas Punta UmbríaRestaurante favorito Sergio Ramos
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | La "unión técnica" de los incendios de Ávila y Madrid ha complicado las labores de extinción durante la noche

El fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) deja 19.000 vecinos evacuados y las autoridades advierten que las llamas están "fuera de la capacidad de extinción"

Así son las llamas que han quemado árboles por completo en los incendios de la Comunidad de Madrid

Así son las llamas que han quemado árboles por completo en los incendios de la Comunidad de Madrid

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos, han confirmado fuentes del Ministerio de Interior. Ya se gestionan ya como un único fuego, con una previsión "compleja" por la incertidumbre del viento; mientras hay otros focos activos en León, Teruel y Córdoba.

Los que más preocupan, los que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila, siguen avanzando sin control y han obligado a evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se traslada ahora a Navalcarnero.

Mapa de incendios en España.

Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña, según ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos, donde se han desalojado unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y unos 35.000 en Madrid.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Además, esos dos fuegos serán gestionados a partir de ahora como uno solo y se unificará el mando de la emergencia en adelante, tal y como ha avanzado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras visitar la zona afectada en la sierra oeste de Madrid.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil encontró más de 1,8 millones de euros en efectivo a la trama de Pascual Llopis y Mario García
  2. El restaurante de Sevilla al que han acudido Fabián Ruiz y Gavi para celebrar su victoria en el Mundial: 'Tocaba volver a casa
  3. Rubén del Campo (Aemet) anuncia un cambio excepcional en Andalucía: “Hacía más de dos meses que no sucedía”
  4. Una provincia andaluza, única de España con aviso rojo por calor este viernes: 44 grados a la sombra, según Aemet
  5. El restaurante de Camas donde siempre come Sergio Ramos: 'Pide la ensalada de pollo con manzana y el solomillo
  6. El bar de Sevilla que ofrece cerveza a un euro y las mejores tapas caseras: 'Platos de la cocina española, árabe y mexicana en el mismo lugar
  7. Denuncian una estafa con las entradas para ver el partido de estreno de España como campeona del Mundo en Sevilla: aún no están disponibles
  8. Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 24 de julio de 2026

Los Morancos hablan de Libres de Deuda, la otra cara de Omaíta: "No son morosos, son víctimas de pequeñas malas decisiones"

Los Morancos hablan de Libres de Deuda, la otra cara de Omaíta: "No son morosos, son víctimas de pequeñas malas decisiones"

El paraíso oculto de Rosario Flores en Cádiz: una pedanía de 480 vecinos sin asfalto y pegada a Trafalgar

El paraíso oculto de Rosario Flores en Cádiz: una pedanía de 480 vecinos sin asfalto y pegada a Trafalgar

Vox en la ciudad del Tenorio

Vox en la ciudad del Tenorio

Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull

Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull

Julio negro en Andalucía por los incendios forestales: 13 fallecidos, más de 8.000 hectáreas quemadas y una comunidad en alerta

Julio negro en Andalucía por los incendios forestales: 13 fallecidos, más de 8.000 hectáreas quemadas y una comunidad en alerta

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: "En Andalucía hay un problema estructural en la dependencia más allá de la financiación"

Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: "En Andalucía hay un problema estructural en la dependencia más allá de la financiación"

VÍDEO | Los Morancos hablan de Libres de Deuda, la otra cara de Omaíta

Crónica desde Berlín: La piscina, lo mejor o lo peor del verano

Crónica desde Berlín: La piscina, lo mejor o lo peor del verano
Tracking Pixel Contents