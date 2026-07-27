Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Neonazis Mezquita SevillaCúpula de calor AndalucíaSubida Adelante AndalucíaMacrorresidencia La CartujaAlberto Collado Sevilla FCCien años de Caballero BonaldMario Picazo calorGafas eclipseCierre nocturno A-49 y SE-30
instagramlinkedin

Sorteos

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 27 de julio de 2026

Este es el resultado de los sorteos de este lunes 27 de julio de 2026

Sorteo de la Primitiva.

Sorteo de la Primitiva. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Este lunes 27 de julio de 2026 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 15, 20, 33, 35, 42, 48. El número complementario ha sido el 4 y el reintegro, el 6.

En cuento al sorteo de La Primitiva, que se ha jugado igualmente este lunes también se conocen los números ganadores y la combinación ganadora ha correspondido a los números 12, 19, 23, 31, 38, 47. El número complementario ha sido el 2 y el reintegro, el 1. En cuanto al Joker, ha correspondido al 5447425.

Cómo se juega a la Bonoloto

Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.

Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.

Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.

Cómo se juega a La Primitiva

La Primitiva es un juego de azar que consiste en acertar 6 números entre 1 y 49. Se celebra los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. La selección de los números se puede hacer manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente.

El precio de una apuesta es de 1 € y se puede jugar una sola apuesta o hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Las apuestas pueden ser simples, con seis números y se juega con esa combinación; y múltiples, en la que se seleccionan más de 6 números o menos de 6 números en cada apuesta. El importe de la apuesta depende del número de combinaciones que se marquen.

Además de La Primitiva, se puede jugar al Joker por 1 € más. El Joker es un juego independiente que consiste en adivinar un número de 7 cifras y los premios van desde 1 millón de euros hasta 100 €.

Noticias relacionadas

El reintegro es un número entre 0 y 9 que se extrae junto con los 6 números ganadores. Si se acierta el reintegro, se recibirá el importe de la apuesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos dimisiones, una cadena de ceses y un investigado en el caso Leire: la Intervención de la Junta de Andalucía que recibe Sofía Rull
  2. Los Morancos hablan de Libres de Deuda, la otra cara de Omaíta: 'No son morosos, son víctimas de pequeñas malas decisiones
  3. Cierre nocturno de la A-49 y la SE-30 en Sevilla: horario y rutas alternativas
  4. La joya del patrimonio de Jesús Navas en Sevilla: una enorme finca del siglo XVII con un torreón Bien de Interés Cultural reconvertida en hotel
  5. La gran transformación de Los Arcos en Sevilla: 13 restaurantes nuevos, una bolera gigante y vistas panorámicas que estarán listas a finales del año
  6. Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales: 'En Andalucía hay un problema estructural en la dependencia más allá de la financiación
  7. Ni Madrid ni Barcelona: Ibai siente Sevilla su casa y vuelve a hacer historia con La Velada del Año VI
  8. El tiempo cambia en Andalucía: baile de temperaturas durante toda la semana según la Aemet

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 27 de julio de 2026

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 27 de julio de 2026

Salud declara San Juan de Aznalfarache en alerta por el virus del Nilo y prorroga la de Palomares del Río

Salud declara San Juan de Aznalfarache en alerta por el virus del Nilo y prorroga la de Palomares del Río

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de julio de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 27 de julio de 2026

Los neonazis irrumpen en la manifestación contra la mezquita de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en el Polígono Sur

Los neonazis irrumpen en la manifestación contra la mezquita de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en el Polígono Sur

La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)

La Guardia Civil identifica a las implicadas en la agresión a una menor difundida en redes en Moguer (Huelva)

EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 27 de julio de 2026

EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 27 de julio de 2026

Suspenden el cine de verano en esta playa andaluza por el fuerte viento de Levante de hasta 80 km/h

Suspenden el cine de verano en esta playa andaluza por el fuerte viento de Levante de hasta 80 km/h

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"
Tracking Pixel Contents