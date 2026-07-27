Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Fuente: El Periódico

Aagesen adelanta la llegada de dos hidroaviones procedentes de Turquía para acelerar la lucha contra los incendios en España La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha adelantado la llegada de dos aviones más del mecanismo de solidaridad europeo en la lucha contra incendios. Según ha explicado Aagesen en una entrevista concedida este lunes a Las Mañanas de RNE, en las próximas horas se espera la llegada de al menos dos hidroaviones procedentes de Turquía que se sumarán a los efectivos cedidos por Italia y Grecia.

Aagesen pide precaución ante los fuegos y la posible llegada mañana de la cuarta ola de calor La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido "mucha precaución" ante el riesgo "muy alto" de incendios forestales previsto a partir de mañana, cuando podría comenzar la cuarta ola de calor del verano en España, tras una noche "muy compleja" en la lucha contra el fuego. En declaraciones a RNE, recogidas por EFE, Aagesen ha advertido este lunes de que los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que "seguramente mañana iniciaremos una nueva ola de calor en España, la cuarta en lo que llevamos de año".

Sánchez presentará la Red de Refugios Climáticos e insistirá en un pacto de Estado frente a la emergencia climática El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto clausurar este lunes por la mañana la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, durante un acto en el que interviene también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Extinguido el incendio forestal de Selas (Guadalajara), que afectó a unas 2.800 hectáreas El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó el pasado martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a unas 2.800 hectáreas. A través de sus redes sociales, consultadas por EFE, Infocam ha informado de que este incendio forestal ha quedado extinguido a las 20:10 horas de este domingo, toda vez que estaba controlado desde la noche del jueves 23 de julio. Este fuego comenzó como un incendio de cuneta a la altura del kilómetro 40 de la N-211, entre Selas y Aragoncillo, si bien rápidamente las llamas pasaron a terreno forestal.

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó Un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, 1 de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Baleares, lo que suma 30 medios aéreos, que son 5 más de los que actuaron este domingo en el incendio.

El incendio de Vall d'Uixó afronta su tercer día activo con el reto de contener el avance El incendio forestal que comenzó sobre las 11 horas del sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance -el domingo solo avanzó 6 kilómetros- y poder estabilizar lo antes posible un fuego que ya no está fuera de la capacidad de extinción. Las llamas llevan devoradas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, según el último recuento oficial de este domingo por la noche, y está previsto para este lunes un despliegue en la zona similar al de la jornada anterior, con 25 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá asistir a la Ejecutiva Federal del PSOE convocada para este lunes. A las 9:15 clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos en el Ministerio para la Transición Ecológica y después partirá al puesto de mando del incendio de Castellón

La cronología del domingo en el incendio de Vall d'Uixó (Castellón): comienzo desolador y noche para la esperanza El grave incendio declarado al mediodía del sábado en la Vall d'Uixó avanza sin control por uno de los pulmones de Castellón, la Serra d'Espadà. Los municipios evacuados y confinados en la primera jornada mantuvieron esta condición, aunque el mapa de las afecciones se amplió. Los vecinos de los municipios de Almedíjar y Azuébar tuvieron que salir de sus localidades ante la evolución de las llamas, mientras que en uno de los extremos del paraje natural, Onda, se mandó un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la población. Leer más

Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón. Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.