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Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada. / Europa Press

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José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Fuente: El Periódico

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