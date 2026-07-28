La familia de un militar sevillano reclama al Gobierno por no evacuarlo de su misión en Rumanía pese a sufrir cáncer

La familia de un cabo de Infantería de Marina destinado en el Tercio de la Armada ha puesto en marcha varios procedimientos ante el Ministerio de Defensa para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, después de que se le diagnosticara un cáncer de páncreas en fase muy avanzada durante su despliegue en Rumanía y no fuera evacuado a España tras conocerse el diagnóstico.

Síntomas durante la misión militar en Rumanía

Según la documentación médica obrante en el expediente, "certificada por la propia Jefatura de Sanidad Militar Operativa", J.M., natural de Las Cabezas de San Juan, comenzó a presentar síntomas compatibles con una patología grave a principios de mayo de 2026, mientras se encontraba desplegado en misión internacional en la base de Cincu (Rumanía), integrado en un contingente español bajo mando de la OTAN, ha informado en un comunicado el bufete Osuna.

Pese a la persistencia de estos síntomas durante más de un mes, no fue hasta el día 10 de junio cuando se le realizaron las pruebas complementarias que revelaron una masa pancreática con afectación vascular y múltiples metástasis hepáticas -es decir, un cáncer ya en fase terminal-, que había comenzado a manifestarse estando de servicio, un mes antes.

Al día siguiente de conocerse ese diagnóstico, regresó a territorio nacional con el resto de su unidad, en el repliegue ordinario de fin de misión, sin que conste que se activara ningún protocolo de evacuación médica de los previstos para el personal desplegado en operaciones internacionales que presenta hallazgos clínicos de esa gravedad.

Ingreso en el Hospital Gómez Ulla

Ingresó en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' cuatro días después de su llegada a España, donde falleció el 2 de julio pasado, dos semanas después de pisar suelo español.

La familia, representada por la letrada Marta Alejandre Sánchez, ha iniciado ante el Ministerio de Defensa un expediente de calificación del fallecimiento como producido en acto de servicio y ha solicitado a los organismos competentes que aclaren los protocolos de evacuación médica aplicados y las circunstancias del traslado y del ingreso hospitalario.

Ha mostrado su disposición a iniciar todos los procedimientos que correspondan para dilucidar las circunstancias del fallecimiento.

La familia solicita esclarecer lo ocurrido

En este contexto, la pasada semana se trasladó a la familia, a través del Tercio de la Armada de San Fernando, la posibilidad de un encuentro con la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero se informó a la familia de que el encuentro no podría celebrarse por motivos de agenda.

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Los familiares lamentan esta circunstancia y confían en que los cauces administrativos y, si fuera necesario, judiciales, permitan esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que en su caso correspondan, "con el máximo respeto hacia todas las personas e instituciones implicadas".