Nacen los Premios a la Transformación Social Prensa Ibérica-Fundación "la Caixa"
El reconocimiento a quienes construyen una sociedad mejor
Los Premios de Transformación Social Prensa Ibérica–Fundación ”la Caixa” celebran su primera edición con el objetivo de reconocer, dar visibilidad y contribuir a la difusión de iniciativas sociales desarrolladas en España que destaquen por su capacidad para generar un impacto positivo, sostenible y medible en las personas, las comunidades y el conjunto de la sociedad.
Impulsados por Prensa Ibérica y la Fundación ”la Caixa”, estos galardones quieren poner en valor proyectos innovadores que favorezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Tercer Sector, las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía.
Invitamos a entidades y organizaciones de todo el territorio nacional a presentar sus candidaturas y a compartir iniciativas capaces de inspirar, transformar y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.
¿Quién puede participar?
Podrán presentar su candidatura las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y demás organizaciones pertenecientes al Tercer Sector que desarrollen proyectos de impacto en territorio español.
Asimismo, podrán concurrir iniciativas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria ejecutadas fuera de España, siempre que cuenten con objetivos definidos y resultados medibles.
Para participar, las entidades candidatas deberán reunir los siguientes requisitos:
- Disponer de personalidad jurídica propia y domicilio social en España.
- Estar legalmente constituidas y encontrarse en activo.
- Presentar iniciativas con resultados acreditables o con un modelo de intervención claramente definido.
- Cumplir con la normativa fiscal, laboral y administrativa vigente que resulte de aplicación.
Calendario y proceso
Los premios: categorías
Lucha contra la pobreza y la exclusión social
Esta categoría reconoce iniciativas destinadas a prevenir y combatir situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Se valorarán especialmente los proyectos que faciliten el acceso a recursos básicos, mejoren las condiciones de vida de las personas y familias en situación de dificultad y promuevan su autonomía, inclusión y participación plena en la sociedad.
Discapacidad y dependencia
Esta categoría distingue proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Podrán presentarse iniciativas relacionadas con la accesibilidad, la atención integral, la vida independiente, el apoyo a las familias, la innovación asistencial o la defensa de derechos.
Enfermedad y salud
Esta categoría está dirigida a iniciativas que favorezcan la prevención, la atención y el acompañamiento de personas afectadas por enfermedades o problemas de salud. Se reconocerán proyectos que mejoren el bienestar físico, emocional y social de los pacientes y sus familias, reduzcan desigualdades en el acceso a la atención sanitaria o impulsen modelos innovadores de cuidado y apoyo.
Personas mayores y soledad no deseada
Esta categoría premia proyectos orientados a promover un envejecimiento activo, digno y saludable, así como a prevenir y abordar la soledad no deseada. Se valorarán las iniciativas que refuercen las redes comunitarias, fomenten la participación social, favorezcan la autonomía de las personas mayores y generen vínculos intergeneracionales y espacios de acompañamiento.
Inserción sociolaboral
Esta categoría reconoce iniciativas que faciliten el acceso al empleo, la formación y el desarrollo profesional de personas en situación de vulnerabilidad o con especiales dificultades de incorporación al mercado laboral. Se tendrán en cuenta proyectos que impulsen la capacitación, el acompañamiento personalizado, el emprendimiento social, la igualdad de oportunidades y la creación de empleo estable y de calidad.
Acción social en el ámbito rural
Esta categoría distingue proyectos que den respuesta a las necesidades sociales específicas de los territorios rurales. Se valorarán iniciativas que mejoren el acceso a servicios y oportunidades, combatan la despoblación y el aislamiento, fortalezcan las comunidades locales y favorezcan el desarrollo social, económico y sostenible del medio rural.
Cooperación internacional y acción humanitaria
Esta categoría reconoce proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria realizados fuera de España que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Podrán concurrir iniciativas dirigidas a atender emergencias, garantizar derechos fundamentales, reducir desigualdades, promover el desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades de las comunidades destinatarias.
Transformación Social *
* El jurado podrá otorgar adicionalmente una Mención Especial de Transformación Social a una organización o proyecto de impacto extraordinario.
Criterios de Evaluación
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