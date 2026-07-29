El cocinero jiennense Pedro Sánchez, Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Mejor Jefe de Cocina

El chef jiennense Pedro Sánchez, cocinero y propietario del restaurante Bagá, ha sido distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 al Mejor Jefe de Cocina, según consta en el acta del jurado.

La Real Academia de Gastronomía reconoce con esta categoría a los cocineros que, a través de su talento, creatividad y compromiso con el oficio, contribuyen a impulsar la excelencia de la cocina española.

Esta entidad, ha subrayado que desde Bagá, restaurante con el que ha situado a Jaén entre los grandes destinos gastronómicos, Pedro Sánchez ha construido "una de las propuestas más personales y singulares de la alta cocina española".

Lo ha hecho en un entorno difícil, en un lugar alejado del foco y en un espacio de apenas 45 metros cuadrados. Allí defiende una propuesta, calificada por la Real Academia de Gastronomía, de "enorme profundidad, sensibilidad y elegancia, a la que peregrinan cocineros de todo el mundo".

Una cocina personal con proyección internacional

El jurado ha considerado que Pedro Sánchez es merecedor de este Premio Nacional de Gastronomía por haber construido una de las cocinas más personales y reconocibles del panorama gastronómico internacional.

Ha destacado su "valentía, su humildad y su capacidad para emocionar a través de una cocina que trasciende lo estrictamente culinario para convertirse en reflexión y pensamiento".

"En un mundo donde cada vez es más difícil tener un estilo propio, ha sido capaz de crear un lenguaje único, de hacer una cocina absolutamente memorable", señala el acta del jurado.

Gala de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026

La 52ª edición de los Premios Nacionales de Gastronomía culminará el próximo 9 de noviembre con una gala en el Palacio de Congresos El Greco, de Toledo, ciudad anfitriona de unos galardones que, por segundo año consecutivo, viajan fuera de Madrid para reconocer la riqueza y diversidad de las gastronomías que conforman España.

A lo largo de los meses de julio y septiembre, la Real Academia de Gastronomía continuará dando a conocer el resto de profesionales distinguidos en las diferentes categorías, completando así un palmarés que volverá a reunir a algunas de las figuras más relevantes de la gastronomía española.

El máximo reconocimiento de la gastronomía española

Convocados desde 1974, los Premios Nacionales de Gastronomía constituyen el máximo reconocimiento que concede la Real Academia de Gastronomía y distinguen la excelencia, el talento y la contribución de quienes impulsan nuestro patrimonio gastronómico desde ámbitos tan diversos como la cocina, la sala, la investigación, la comunicación, la producción o la gestión.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Quique Dacosta, Premio Nacional de Gastronomía. Además, ha estado integrado por los también premios nacionales Paco Morales y Elena Arzak; los académicos Cuchita Lluch, Miguel Garrido, Borja Beneyto, Rosa Vañó, José Carlos Capel y Benjamín Lana; además de Luis Suárez de Lezo y Miguel Loya, presidente y secretario general de la Real Academia de Gastronomía.