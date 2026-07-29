El incendio de Zamora se desmadra: doce pueblos evacuados y otros dos confinados por el fuego en Fermoselle

El incendio forestal declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero, en la localidad zamorana de Fermoselle vuelve a revivir la terrible pesadilla de los fuegos en Zamora. El fuego ha comenzado sobre las 13 horas de este miércoles en la zona conocida como el Picón, en la ladera del Tormes y veinte monutos más tarde era declarado nivel 2 dada la gravedad por la proximidad al pueblo, que ha sido confinado y las vías de comunicación cortadas.

Las llamas han avanzado meteóricas hasta la carretera de Zamora a Fermoselle, 527, por encima de la gasolinera para continuar en dirección a Pinilla, Fornillos, Palazuelo... "Esto es dantesco" reumía el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo. La villa sayaguesa veía por la tarde cómo ardían las primeras construcciones, con un chalet comido por las llamas.

Fermoselle ha quedado confinado, la residencia desalojada y a las 14:30 horas se ordenaba la evacuación de las primeras localidades para llegar a Formariz, Zafara, Fornillos de Fermoselle, Pinilla de Fermoselle, Mámoles, Cibanal, Palazuelo de Sayago, Camping de los Arribes en Cibanal, Muga de Sayago con la Residencia (los ancianos son trasladados a Zamora), Badilla de Sayago y de varias viviendas dispersas existentes en la zona, incluyendo el establecimiento 3 Chimeneas. A última hora de la tarde se amplían las evacuaciones a Argañín, Cozcurrita, Tudera y se confina Fariza. A petición de la Junta, Cruz Roja monta un albergue en el pabellón de Fermoselle con cien camas para alojar a los evacuados de este pueblo.

A las 15:35 horas solicitaba la presencia de la UME.

El incendio en una construcción de Fermoselle. / L. F.

Desde El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha enviado un mensaje ES-ALERT que se ha hecho llegar a los alrededores de Fermoselle para informar de los desalojos. Desde el 112 se aperla a que se sigan las indicaciones del mensaje y llamen al 1-1-2 solo en caso de emergencias.

Las condiciones atmosféricas y de vegetación han favorecido una gran velocidad de propagación, por lo que, teniendo en cuenta tanto la fuerza de las llamas como la presencia de humo, se ha ordenado el desalojo de viviendas dispersas al sur de Fermoselle, así como el confinamiento de toda la localidad, incluyendo la residencia de personas mayores. Asimismo, se ha establecido un perímetro de seguridad tanto alrededor de la gasolinera como de la residencia.

El fuego avanza con velocidad, favorecido por el viento, ha cruzado para el Bravio, al otro lado de la carretera, una que ya se quemó en el gran incendio de 2017, acercándose hacia San Lorenzo para llegar hacia la zona de la Residencia de ancianos. "Va a una velocidad increíble" apuntan fuentes vecinales que siguen en directo y con mucha preocupación la evolución. Los vecinos apoyan con cubos y palas para intentar frenar el fuego hacia el pueblo y las construcciones.

El avance hacia el pueblo ha llevado a declarar el confinamiento de los vecinos en casa, y así lo ha emitido el Ayuntamiento a través de un bando, mientras que los habitantes del barrio del Noval y La Manzanal se trasladan a la iglesia de Fermoselle, situada en la Plaza Mayor, como un lugar más seguro.

El pueblo ha estado cubierto de humo y preocupaba la afectación de la residencia de ancianos, hacia donde se han acercado las llamas y se ha reunido a en la planta de abajo. Aunque inicialmente se descartó la evacuación, el cambio del viento ha llevado a las familias a sacar a los ancianos del centro residencial por la amenaza real del fuego.

GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle / Cedidas/Francisco Marcos

Precisamente, como ha confirmado el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ayer martes mismo operarios del Plan Montel, culminaban las tareas de limpieza en entorno de la residencia de ancianos. "Esperemos que estas medidas preventivas ayuden". Pero lo cierto es que a esta hora se viven momentos de gran tensión por la cercanía de las llamas, a pesar de que los medio aéreos descargan agua para tratar de controlar la situación con medios humanos y terrestres luchando contra este nuevo desastre.

Se ha movilizado una treintena de medios del operativo de Medio Ambiente con seis agentes medioambientales y celadores, cuatro aeronaves, cuadrillas terrestres, autobombas y la ELIF, además de bomberos del Parque de Bermillo de Sayago. Uno de los vehículos se ha visto afectado por las llamas. También han llegado bomberos de la provincia de Salamanca con la misión de defender el pueblo y evitar la entrada del incendio en el casco urbano.

Vecinos de Fermoselle combaten las llamas. / Francisco Marcos Varas

En Fermoselle es patente la preocupación ante la evolución de un incendio que sigue la misma dirección que el de 2017 y en estos momentos avanza en dirección a Pinilla de Fermoselle.

Existen cortes de carreteras de acceso tanto a los pueblos evacuados como de otras vías de comunicación de la comarca.

A las seis de la tarde los medios que están en la lucha contra las llamas, que están en continua evolución eran:

- 3 técnicos.

- 11 agentes medioambientales y celadores.

- 6 cuadrillas terrestres.

- 11 autobombas.

- 3 bulldozers.

- 4 cuadrillas helitransportadas.

- 7 helicópteros e hidroaviones.

- Bomberos de las administraciones locales.

Hacia las ocho de la tarde llevgaban al medio centenar.

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La Guardia Civil durante la evacuación. / Cedida

La Guardia Civil cuenta con unos cuarenta efectivos de unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, USECIC, Agrupación de Tráfico, UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial), puesto de mando y dispositivo de Guardia Civil a cargo del Teniente Jefe de la compañía de Zamora. Supervisando el dispositivo en zona el Comandante Jefe de Operaciones.

Fuente: La Opinión de Zamora