Sorteos
Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 31 de julio de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 31 de julio de 2026
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 31 de julio de 2026 y ha correspondido al número 29108 con la serie 019.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
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