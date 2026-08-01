La Lotería Nacional deja dos grandes premios en Andalucía en el Sorteo Extraordinario de Agosto: estos son los municipios agraciados
La suerte ha sonreído a la comunidad con miles de euros por décimo en juego
El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional, celebrado este sábado 1 de agosto, ha dejado parte de sus principales premios en Andalucía. Los tres primeros premios se han repartido en 15 municipios de España, además de una venta realizada a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
En Andalucía, el segundo premio, correspondiente al número 37378, ha sido vendido en Pulianas (Granada) y está dotado con 30.000 euros por décimo. Por su parte, el tercer premio, el número 86798, ha llegado a Chiclana de la Frontera (Cádiz), con 15.000 euros por décimo.
PDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería NacionalPDF | Listado de premios del Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional
El primer premio viaja íntegramente a Castellón
El primer premio ha recaído en el número 52035, vendido en el punto de venta situado en el número 5 de la calle La Safona, en Onda (Castellón). Está dotado con 1,5 millones de euros por serie, lo que equivale a 150.000 euros por décimo.
Granada se lleva 30.000 euros por décimo
El número 37378, agraciado con el segundo premio, ha sido uno de los más repartidos del sorteo. En Andalucía, se ha vendido en el establecimiento ubicado en el número 32 de la avenida de Granada, en Pulianas, en la provincia de Granada.
El segundo premio también ha llegado a Silleda (Pontevedra), San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Puebla de la Calzada (Badajoz), Valverde de Júcar (Cuenca), La Bañeza (León), Lugo, Cartagena (Murcia), Béjar y Villar de Ciervo (Salamanca) y Picassent (Valencia). Además, parte del número se ha vendido a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Este premio está dotado con 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo.
Chiclana celebra un tercer premio de 15.000 euros por décimo
El tercer premio ha correspondido al número 86798, vendido en Andalucía en el punto de venta situado en La Plaza, 24, local 2, de Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz. El número también se ha repartido en el paseo de Valldaura, 246-248, de Barcelona, y en la calle Tendería, 1, de Bilbao.
El tercer premio está dotado con 150.000 euros por serie, lo que supone 15.000 euros por décimo. El Sorteo Extraordinario de Agosto ha distribuido 105 millones de euros en premios, el 70 % de una emisión total de 150 millones, y cuenta con 3.755.500 premios.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
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