Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Agosto de este sábado 1 de agosto de 2026

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 1 de agosto y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 52035; el segundo premio, en el 37378; el tercer premio, en el 86798. Además, los doce premios de 75.000 euros por serie han correspondido a los números 75093, 09535, 07765, 68912, 81251, 70721, 81542, 44068, 52273, 92807, 94553 y 22479. Los reintegros han sido los números 5, 7 y 6.

Cómo se juega al Sorteo Extraordinario de agosto y cuáles son los premios

El Sorteo Extraordinario de Agosto de la Lotería Nacional se celebra mediante el sistema de bombos múltiples. La emisión está formada por diez series de 100.000 billetes, y cada billete, valorado en 150 euros, se divide en diez décimos de 15 euros. El sorteo distribuye el 70 % de la emisión, un total de 105 millones de euros, a través de premios a números completos, aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros.

El primer premio está dotado con 1,5 millones de euros por serie, 150.000 euros por décimo; el segundo, con 300.000 euros por serie, 30.000 euros por décimo; y el tercero, con 150.000 euros por serie, 15.000 euros por décimo. Además, se conceden doce premios de 75.000 euros por serie, 7.500 euros al décimo; cuatro premios de 3.750 euros por serie —375 euros al décimo—; once de 750 euros —75 euros al décimo—; cinco de 300 euros —30 euros al décimo—; aproximaciones de hasta 2.100 euros por décimo y premios por centenas, terminaciones y reintegros, estos últimos equivalentes a los 15 euros jugados. En conjunto, el sorteo reparte 3.755.500 premios.

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