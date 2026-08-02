La Primitiva y la Bonoloto dejan miles de euros en Sevilla y Málaga y ONLAE recuerda el bote de Euromillones: 98 millones
Los sorteos del fin de semana dejan importantes premios en Andalucía, mientras la atención se dirige ya al gran bote del próximo martes en el Euromillones
Los sorteos de La Primitiva y la Bonoloto celebrados este sábado 1 de agosto han dejado dos importantes premios en Andalucía. En total, dos boletos validados en la comunidad se han repartido 209.471,60 euros, aunque ninguno logró el premio máximo.
El mayor premio ha correspondido a la Bonoloto, con un boleto agraciado con 147.292,24 euros, mientras que otro acertante de La Primitiva recibirá 62.179,36 euros.
Casi 150.000 euros de la Bonoloto
La Bonoloto dejó un único boleto acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), premiado con 147.292,24 euros. El boleto fue validado en una administración de loterías de Sevilla.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 4, 22, 39, 1, 28 y 19, con el 37 como complementario y el 6 como reintegro. En este mismo sorteo sí apareció un acertante de primera categoría, que validó su boleto en Oviedo (Asturias) y cobrará 808.121,44 euros.
Más de 62.000 euros en La Primitiva
La suerte también sonrió a Andalucía en el sorteo de La Primitiva, donde uno de los tres boletos acertantes de segunda categoría fue validado en Málaga y está premiado con 62.179,36 euros. Los otros dos boletos de la misma categoría fueron sellados en León y Murcia.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 15, 3, 42, 49 y 43. El número complementario fue el 44, el reintegro el 9 y el Joker correspondió al 7.265.376. Al no existir acertantes de categoría especial ni de primera categoría, el próximo sorteo de La Primitiva pondrá en juego un bote de 51 millones de euros.
Euromillones pone en juego 98 millones este martes
Tras los sorteos del fin de semana, Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) recuerda que el próximo martes 4 de agosto el sorteo de Euromillones ofrecerá un bote de 98 millones de euros para un único acertante de primera categoría, una de las mayores bolsas de premios del verano.
- Fallece en accidente Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía
- Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"
- Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Agosto de este sábado 1 de agosto de 2026
- Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: bajada de temperaturas el lunes y vuelta a los 40 grados de nuevo
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 1 de agosto de 2026
- Una piscina 'low cost' en el corazón del Aljarafe sevillano: entradas a 2 euros, aguas cristalinas y zonas de descanso y sombraje
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 1 de agosto de 2026
- La AP-4 acumula retenciones kilométricas hacia Cádiz en plena operación salida de agosto