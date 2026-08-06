Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Teletrabajo funcionariosPrecio vivienda SevillaAyudas ONGObras AP-4Centro cívico Los PajaritosRechazo acoger inmigrantesIncendio Lucena del PuertoBar Sevilla comida caseraDónde ver eclipse SevillaPolémica Instituto Mujer
instagramlinkedin

CIENCIA

El meteorito 'jamonero', el hallazgo geológico más surrealista: "Estaba tirado en el patio"

Una familia de Ciudad Real ignoraba que la roca que usaba para prensar jamón en su casa era un meteorito de 100 kilos de peso, parte del cual puede verse en el Museo Geominero en Madrid

Réplica del meteorito completo, junto a los tres fragmentos originales que se conservan en el museo.

Réplica del meteorito completo, junto a los tres fragmentos originales que se conservan en el museo. / J.Q.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Quintana

La familia Asensio, residente desde hace décadas en una pequeña localidad castellanomachega, se topó un buen día paseando por el campo con una roca que no parecía típica de la meseta. Su aspecto y, sobre todo, su peso, cien kilos, llamaron la atención de los descubridores, que decidieron transportarla a casa y darle una función especial: prensar el jamón. Poco a poco, las sospechas sobre el origen del 'pedrusco' fueron en aumento, y pensando que podía valer dinero se pusieron en contacto con expertos de Madrid que confirmaron su teoría: los Asensio llevaban años con un meteorito en casa. Un meteorito que habían convertido en 'jamonero'.

La verificación llegó de la capital, más concretamente del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), situado en el número 23 de la céntrica calle Ríos Rosas. Es un sitio peculiar. En su primera planta se ubica el Museo Geominero, que suele pasar desapercibido para centenares de apresurados trabajadores y turistas que cada día pasan por delante de él. Pero cuando la curiosidad te puede, como nos ha pasado en este diario, se atraviesa la entrada del edificio para, acto seguido, ascender a través de una escalinata de mármol cubierta por una gran vidriera.

Tras caminar por un pasillo, se llega a la gran sala principal del museo, visitado recientemente por Felipe VI con motivo del centenario de una institución que fue inaugurada por su bisabuelo, Alfonso XIII. Una vez allí, es fácil embriagarse por las más de 100.000 piezas que conforman su colección, distribuidas en 250 brillantes vitrinas de madera tallada rebosantes de restos geológicos: más de seis mil minerales, cerca de trece mil fósiles, un centenar de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas y una colección de meteoritos que convierten la estancia en todo un viaje al pasado. Meteoritos como el que protagoniza este reportaje y que una familia encontró por pura casualidad...

Museo Geominero

Museo Geominero

Ver galería

Mastodonte de las Higueruelas (Ciudad Real) . / J.Q.

Cualquiera podría tener un meteorito en casa, y no saberlo

La institución disfruta, dentro de su catálogo, de una pieza con una de las historias más llamativas de este templo de la geología. Se trata de este meteorito hallado en Retuerta del Bullaque, pequeña localidad de Ciudad Real, y que llama la atención de los visitantes por las circunstancias de su hallazgo.

"Un vecino estaba viendo un día el telediario, donde explicaban que por su zona había pasado una gran estrella fugaz. La pieza informativa venía acompañada de un reportaje de un experto, quien comentaba que estos meteoritos valen dinero. Esta persona pensó que tal vez una roca que guardaba desde hacía años en casa podría tratarse de un meteorito. Se puso en contacto con el museo, y fuimos a examinar el ejemplar que guardaba (…) Cuando llegamos estaba tirado en el patio, y lo sacaron tirando de una alfombra", explica Rafael Lozano, petrólogo encargado del estudio del meteorito y científico titular del IGME.

Así es el meteorito hallado en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real

Así es el meteorito hallado en Retuerta del Bullaque, Ciudad Real

Lucía Feijoo Viera

Los científicos evaluaron el ejemplar, y pronto fueron conscientes de lo que tenían ante sus ojos. "La cohenita presente en la roca, un carburo, seguía las líneas de Widmanstätten, lo que nos confirmó que era un meteorito", explica Lozano. Una vez todas las partes conocían el valor de la pieza, se llegó a un pacto para que el público pudiese disfrutar del hallazgo. "Nosotros lo clasificábamos, y él nos dio en torno a 1,8 kilos de los cien para que lo conserváramos aquí en el museo". El resto, sigue en poder de la familia Asensio.

"Durante mucho tiempo fue utilizado para salar jamón"

El meteorito, del grupo IAB, es bastante común. No obstante, el grafito y el fosfato que contiene le da un gran valor científico, en una investigación del ejemplar que aún no ha concluido. Dentro de estas pesquisas, se han hallado también peculiaridades relacionadas con el uso que esta persona le había dado durante el tiempo que lo tuvo en su poder. "Lo utilizaron durante mucho tiempo para salar y prensar jamón, de manera que la sal percoló hacia arriba, atacó al meteorito y produjo un descascarillado por oxidación", detalla el científico.

Fragmentos originales del meteorito de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

Fragmentos originales del meteorito de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). / J.Q.

Nada más entrar a la sala, a mano derecha, se puede encontrar la vitrina dedicada exclusivamente a este siderito. Se trata del 29º meteorito confirmado para España, el 84º registrado a nivel mundial para su categoría. Aunque el museo guarda aproximadamente 1,8 kilos del meteorito original, de más de 100, repartidos en varios fragmentos, son apreciables los regmaglifos, depresiones circulares originadas en la penetración de la roca en la atmósfera terrestre.

Noticias relacionadas y más

Si bien la pieza original sigue en manos de su dueño, la réplica del museo -- obra de Eleuterio Baeza --preserva a la perfección la morfología y esencia de este meteorito, de visita obligada para cualquiera que desee conocer de primera mano todo lo orbita alrededor de nuestro planeta.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El plan de PP y Vox para que los emigrantes vuelvan a Sevilla encalla: las ayudas de 2.000 euros llegan solo a cuatro jóvenes
  2. El Ayuntamiento de Sevilla corrige una de las dos faltas de ortografía de la placa de Cernuda tras la polémica: 'Luis' ya no lleva tilde
  3. El río Guadalquivir se iluminará en Sevilla el 15 de agosto con la Ceremonia Toro Nagashi, símbolo de la unión entre Coria del Río y Japón
  4. La Junta de Andalucía incrementa su gasto en las delegaciones provinciales para asignar 24 altos cargos a la consejería de Vox
  5. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 5 de agosto de 2026
  6. Accidente en la playa de Doñana: evacuado un menor en helicóptero tras golpearse la cabeza saltando desde una boya
  7. Así es el chalet que Jessica Bueno acaba de comprar en Sevilla: una casa en plena reforma con tres plantas, jardín y 250 metros de parcela
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 4 de agosto de 2026

El Supremo confirma 17 años de cárcel por estrangular a un compañero de celda en Morón

El Supremo confirma 17 años de cárcel por estrangular a un compañero de celda en Morón

Dos detenidos tras robar máquinas recreativas de un establecimiento de La Luisiana

Dos detenidos tras robar máquinas recreativas de un establecimiento de La Luisiana

La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

La historia de Ulises, el perro que sobrevivió al maltrato extremo y hoy busca una segunda oportunidad

La historia de Ulises, el perro que sobrevivió al maltrato extremo y hoy busca una segunda oportunidad

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

La Junta de Andalucía tiende la mano al ministro Puente para ejecutar "obras de emergencia" en la AP-4

La Junta de Andalucía tiende la mano al ministro Puente para ejecutar "obras de emergencia" en la AP-4

El cuerpo sabe

El cuerpo sabe

El bar de Sevilla que ofrece comida casera a pocos euros junto a uno de los parques de agua más famosos de la provincia: "Es el plan perfecto para las familias en los días de calor"

El bar de Sevilla que ofrece comida casera a pocos euros junto a uno de los parques de agua más famosos de la provincia: "Es el plan perfecto para las familias en los días de calor"
Tracking Pixel Contents